https://crimea.ria.ru/20260721/dvoynoe-nakazanie-za-odno-i-to-zhe-narushenie-pdd-v-rossii-otmenili-1157822044.html

Двойное наказание за одно и то же нарушение ПДД в России отменили

Двойное наказание за одно и то же нарушение ПДД в России отменили - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Двойное наказание за одно и то же нарушение ПДД в России отменили

В России отменили двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишет агентство "Прайм". РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T09:16

2026-07-21T09:16

2026-07-21T09:16

пдд (правила дорожного движения)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В России отменили двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишет агентство "Прайм"."Формулировка, что в России отменили двойное наказание, звучит несколько шире, чем само содержание закона, ведь запрет существовал и раньше. Проблема заключалась в процедуре, которая позволяла фактически обойти этот принцип", – объяснила директор юридической группы Мария Яковлева.По ее словам, прежде иногда получалось, что водителя сначала штрафовали за нарушение ПДД, а затем, при выявлении более тяжких последствий, назначали дополнительное наказание.С июля 2026 года вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно и то же правонарушение в сфере дорожного движения. Согласно поправкам, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств.Закон не освобождает от ответственности, но устраняет правовую неопределенность, когда последствия нарушения выясняются позднее, уточнила Яковлева.Ранее сообщалось, что в России на сегодняшний день нет технической возможности выявлять в автоматическом режиме по камерам автомобили без полисов страхования ОСАГО, поэтому штрафовать водителей таким способом пока не будут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На страже дорожной безопасности – Госавтоинспекция отмечает 90-летиеНа экзамене под камерой: как будут проверять знания по медицине у водителейПовышение штрафов с 1 мая: что ответили в ГАИ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пдд (правила дорожного движения), закон и право, новости, россия