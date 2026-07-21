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Дипломатов удерживали на границе в Молдавии и угрожали: МИД РФ вызвал посла
Дипломатов удерживали на границе в Молдавии и угрожали: МИД РФ вызвал посла - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Дипломатов удерживали на границе в Молдавии и угрожали: МИД РФ вызвал посла
В МИД России вызван посол Молдавии Лилиан Дарий. Ему заявили протест из-за остановки автобуса дипмиссии и удержания дипломатов на границе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T16:13
2026-07-21T16:13
2026-07-21T16:13
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СИМФЕРОПОЛЬ,21 июл - РИА Новости Крым. В МИД России вызван посол Молдавии Лилиан Дарий. Ему заявили протест из-за остановки автобуса дипмиссии и удержания дипломатов на границе. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве."Ему был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в ходе двух инцидентов с сотрудниками и автотранспортом посольства России в Молдавии", - говорится в сообщении.Первый случай произошел 19 июля в Кишиневе. Полиция Молдавии остановила автобус российского посольства, якобы для проверки документов, затем без разъяснений сняли с него дипломатические регистрационные знаки, применяли силу против дипломатов и угрожали задержанием.Во втором случае сотрудников дипмиссии, доставлявших служебный груз в Россию, удерживали на погранпереходе "Леушены" четыре часа в ночь с 20 на 21 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), молдавия, происшествия, в мире, новости
Дипломатов удерживали на границе в Молдавии и угрожали: МИД РФ вызвал посла
Послу Молдавии заявлен протест из-за инцидентов с сотрудниками посольства России
СИМФЕРОПОЛЬ,21 июл - РИА Новости Крым. В МИД России вызван посол Молдавии Лилиан Дарий. Ему заявили протест из-за остановки автобуса дипмиссии и удержания дипломатов на границе. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Ему был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в ходе двух инцидентов с сотрудниками и автотранспортом посольства России в Молдавии", - говорится в сообщении.
Первый случай произошел 19 июля в Кишиневе. Полиция Молдавии остановила автобус российского посольства, якобы для проверки документов, затем без разъяснений сняли с него дипломатические регистрационные знаки, применяли силу против дипломатов и угрожали задержанием.
Во втором случае сотрудников дипмиссии, доставлявших служебный груз в Россию, удерживали на погранпереходе "Леушены" четыре часа в ночь с 20 на 21 июля.
"Послу было заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на зеркальные ответные меры", - добавили в МИД РФ.
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