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Дипломатов удерживали на границе в Молдавии и угрожали: МИД РФ вызвал посла

Дипломатов удерживали на границе в Молдавии и угрожали: МИД РФ вызвал посла - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Дипломатов удерживали на границе в Молдавии и угрожали: МИД РФ вызвал посла

В МИД России вызван посол Молдавии Лилиан Дарий. Ему заявили протест из-за остановки автобуса дипмиссии и удержания дипломатов на границе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T16:13

2026-07-21T16:13

2026-07-21T16:13

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СИМФЕРОПОЛЬ,21 июл - РИА Новости Крым. В МИД России вызван посол Молдавии Лилиан Дарий. Ему заявили протест из-за остановки автобуса дипмиссии и удержания дипломатов на границе. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве."Ему был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в ходе двух инцидентов с сотрудниками и автотранспортом посольства России в Молдавии", - говорится в сообщении.Первый случай произошел 19 июля в Кишиневе. Полиция Молдавии остановила автобус российского посольства, якобы для проверки документов, затем без разъяснений сняли с него дипломатические регистрационные знаки, применяли силу против дипломатов и угрожали задержанием.Во втором случае сотрудников дипмиссии, доставлявших служебный груз в Россию, удерживали на погранпереходе "Леушены" четыре часа в ночь с 20 на 21 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), молдавия, происшествия, в мире, новости