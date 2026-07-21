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Детский отдых и учебный год в Крыму – Кравцов встретился с Аксеновым
Детский отдых и учебный год в Крыму – Кравцов встретился с Аксеновым - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Детский отдых и учебный год в Крыму – Кравцов встретился с Аксеновым
Ситуацию, связанную с временной приостановкой отдыха детей в Крыму и подготовку к грядущему учебному году, обсудил министр просвещения России Сергей Кравцов с... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T21:21
2026-07-21T21:21
2026-07-21T21:25
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Ситуацию, связанную с временной приостановкой отдыха детей в Крыму и подготовку к грядущему учебному году, обсудил министр просвещения России Сергей Кравцов с главой Крыма Сергеем Аксеновым в ходе рабочей встречи. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Материал дополняется
Детский отдых и учебный год в Крыму – Кравцов встретился с Аксеновым
Кравцов обсудил в Аксеновым ситуацию с детским отдыхом и учебой в Крыму
21:21 21.07.2026 (обновлено: 21:25 21.07.2026)