Рейтинг@Mail.ru
Детский отдых и учебный год в Крыму – Кравцов встретился с Аксеновым - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260721/detskiy-otdykh-i-uchebnyy-god-v-krymu--kravtsov-vstretilsya-s-aksenovym-1157856008.html
Детский отдых и учебный год в Крыму – Кравцов встретился с Аксеновым
Детский отдых и учебный год в Крыму – Кравцов встретился с Аксеновым - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Детский отдых и учебный год в Крыму – Кравцов встретился с Аксеновым
Ситуацию, связанную с временной приостановкой отдыха детей в Крыму и подготовку к грядущему учебному году, обсудил министр просвещения России Сергей Кравцов с... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T21:21
2026-07-21T21:25
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/15/1157856147_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_047d1f2487de7ee35a290a7652a76047.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Ситуацию, связанную с временной приостановкой отдыха детей в Крыму и подготовку к грядущему учебному году, обсудил министр просвещения России Сергей Кравцов с главой Крыма Сергеем Аксеновым в ходе рабочей встречи. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/15/1157856147_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_db8371dd5754cde616c42805d55b0b74.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым
Материал дополняется
Детский отдых и учебный год в Крыму – Кравцов встретился с Аксеновым

Кравцов обсудил в Аксеновым ситуацию с детским отдыхом и учебой в Крыму

21:21 21.07.2026 (обновлено: 21:25 21.07.2026)
 
© Правительство РоссииВстреча главы Крыма Сергея Аксенова и министра просвещения РФ Сергея Кравцова
Встреча главы Крыма Сергея Аксенова и министра просвещения РФ Сергея Кравцова
© Правительство России
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Ситуацию, связанную с временной приостановкой отдыха детей в Крыму и подготовку к грядущему учебному году, обсудил министр просвещения России Сергей Кравцов с главой Крыма Сергеем Аксеновым в ходе рабочей встречи. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
 
Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:29В "Артеке" готовятся принимать 4250 детей в месяц
21:21Детский отдых и учебный год в Крыму – Кравцов встретился с Аксеновым
21:16Аферисты выманили у крымчан 6 млн рублей за неделю
21:03Джанкойский район без света: где получить помощь
20:54Над Крымом и регионами России сбили 123 украинских БПЛА
20:46Ситуация с логистикой в Крыму стабилизируется – эксперт
20:37В Запорожской области захвачен важный опорный пункт ВСУ
20:25Нижнегорский район: где зарядить телефон и купить лекарства без света
20:11Медучреждениям Симферополя выделили 26 млн рублей на генераторы
19:55Пункты помощи населению в Саках - адреса и актуальные телефоны
19:48Режим ограничения электроснабжения в Севастополе сняли
19:48Кусты без колючек и поставки в Москву: как в Севастополе растят ежевику
19:39Украину отрежут от выхода к Черному морю в ближайшее время – эксперт
19:25Красноперекопск – где снять деньги и купить лекарства
19:15В двух поселках под Евпаторией введут график подачи воды
18:55Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптеки
18:40Брат на брата: житель крымской столицы ответит за пьяное убийство
18:36В Запорожье разбиты снабжающие ВСУ логистические хабы
18:25Важная информация для жителей Первомайского района – полезные адреса и ссылки
18:23Книга митрополита Тихона включена в список литературы для школьников
Лента новостейМолния