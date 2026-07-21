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Часть Южного берега Крыма осталась без света из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Часть Южного берега Крыма осталась без света из-за атак ВСУ
Часть Южного берега Крыма осталась без света из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Часть Южного берега Крыма осталась без света из-за атак ВСУ
Часть Южного берега Крыма обесточена в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T09:08
2026-07-21T09:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Часть Южного берега Крыма обесточена в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Также по-прежнему сложной остается обстановка на Северо-Западе и Востоке полуострова, отметили на предприятии. На сегодняшний день ограничения электроснабжения действуют на всей территории Республики Крым. Отключения света происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит со светом в Джанкойском районеСитуация с электричеством в Севастополе усложнилась - как будут давать светКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева
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РИА Новости Крым
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энергосистема крыма, новости крыма, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, юбк, отключение электроэнергии в крыму, срочные новости крыма
Часть Южного берега Крыма осталась без света из-за атак ВСУ

Часть Южного берега Крыма осталась без электроснаюжения из-за атак ВСУ

09:08 21.07.2026 (обновлено: 09:09 21.07.2026)
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваЮжный берег Крыма
Южный берег Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Часть Южного берега Крыма обесточена в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
"В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения Южного энергорайона в населенных пунктах ЮБК частично отсутствует подача электроэнергии", - говорится в сообщении.
Также по-прежнему сложной остается обстановка на Северо-Западе и Востоке полуострова, отметили на предприятии.
На сегодняшний день ограничения электроснабжения действуют на всей территории Республики Крым. Отключения света происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно.
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