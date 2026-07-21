https://crimea.ria.ru/20260721/chast-yuzhnogo-berega-kryma-ostalas-bez-sveta-iz-za-atak-vsu-1157823576.html

Часть Южного берега Крыма осталась без света из-за атак ВСУ

Часть Южного берега Крыма осталась без света из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Часть Южного берега Крыма осталась без света из-за атак ВСУ

Часть Южного берега Крыма обесточена в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T09:08

2026-07-21T09:08

2026-07-21T09:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Часть Южного берега Крыма обесточена в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Также по-прежнему сложной остается обстановка на Северо-Западе и Востоке полуострова, отметили на предприятии. На сегодняшний день ограничения электроснабжения действуют на всей территории Республики Крым. Отключения света происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит со светом в Джанкойском районеСитуация с электричеством в Севастополе усложнилась - как будут давать светКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева

юбк

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергосистема крыма, новости крыма, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, юбк, отключение электроэнергии в крыму, срочные новости крыма