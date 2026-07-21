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Часть Южного берега Крыма осталась без света из-за атак ВСУ
Часть Южного берега Крыма осталась без света из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Часть Южного берега Крыма осталась без света из-за атак ВСУ
Часть Южного берега Крыма обесточена в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T09:08
2026-07-21T09:08
2026-07-21T09:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Часть Южного берега Крыма обесточена в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Также по-прежнему сложной остается обстановка на Северо-Западе и Востоке полуострова, отметили на предприятии. На сегодняшний день ограничения электроснабжения действуют на всей территории Республики Крым. Отключения света происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит со светом в Джанкойском районеСитуация с электричеством в Севастополе усложнилась - как будут давать светКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Часть Южного берега Крыма осталась без света из-за атак ВСУ
Часть Южного берега Крыма осталась без электроснаюжения из-за атак ВСУ
09:08 21.07.2026 (обновлено: 09:09 21.07.2026)