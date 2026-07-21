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Брат на брата: житель крымской столицы ответит за пьяное убийство - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Брат на брата: житель крымской столицы ответит за пьяное убийство
Брат на брата: житель крымской столицы ответит за пьяное убийство - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Брат на брата: житель крымской столицы ответит за пьяное убийство
Житель Симферополя пойдет в колонию за убийство родного брата в пьяной ссоре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T18:40
2026-07-21T18:40
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приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Житель Симферополя пойдет в колонию за убийство родного брата в пьяной ссоре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, убийство произошло в январе 2025 года. Находясь у себя дома, фигурант в состоянии алкогольного опьянения поссорился с родственником и нанес ему смертельные ножевые удары."Мужчина был задержан сотрудниками органов внутренних дел. Свою вину он признал в полном объеме", – сказано в сообщении.Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 8,5 годам исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчину будут судить за избиение до смерти собственного отцаЗа убийство матери жителю Крыма вынесли приговорЗарезала сожителя: жительница Феодосии получила 7 лет колонии
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крым, симферополь, убийство, прокуратура республики крым, новости крыма, приговор, суд, правосудие
Брат на брата: житель крымской столицы ответит за пьяное убийство

Житель Симферополя получил срок за убийство родного брата

18:40 21.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Житель Симферополя пойдет в колонию за убийство родного брата в пьяной ссоре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, убийство произошло в январе 2025 года. Находясь у себя дома, фигурант в состоянии алкогольного опьянения поссорился с родственником и нанес ему смертельные ножевые удары.
"Мужчина был задержан сотрудниками органов внутренних дел. Свою вину он признал в полном объеме", – сказано в сообщении.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 8,5 годам исправительной колонии строгого режима.
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КрымСимферопольУбийствоПрокуратура Республики КрымНовости КрымаПриговорСудПравосудие
 
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