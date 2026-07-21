https://crimea.ria.ru/20260721/brat-na-brata-zhitel-krymskoy-stolitsy-otvetit-za-pyanoe-ubiystvo-1157839069.html

Брат на брата: житель крымской столицы ответит за пьяное убийство

Брат на брата: житель крымской столицы ответит за пьяное убийство - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Брат на брата: житель крымской столицы ответит за пьяное убийство

Житель Симферополя пойдет в колонию за убийство родного брата в пьяной ссоре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T18:40

2026-07-21T18:40

2026-07-21T18:40

крым

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Житель Симферополя пойдет в колонию за убийство родного брата в пьяной ссоре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, убийство произошло в январе 2025 года. Находясь у себя дома, фигурант в состоянии алкогольного опьянения поссорился с родственником и нанес ему смертельные ножевые удары."Мужчина был задержан сотрудниками органов внутренних дел. Свою вину он признал в полном объеме", – сказано в сообщении.Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 8,5 годам исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчину будут судить за избиение до смерти собственного отцаЗа убийство матери жителю Крыма вынесли приговорЗарезала сожителя: жительница Феодосии получила 7 лет колонии

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, убийство, прокуратура республики крым, новости крыма, приговор, суд, правосудие