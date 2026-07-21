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Беспилотник врезался в многоквартирный дом во Владимире - жильцов эвакуируют - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Беспилотник врезался в многоквартирный дом во Владимире - жильцов эвакуируют
Беспилотник врезался в многоквартирный дом во Владимире - жильцов эвакуируют - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Беспилотник врезался в многоквартирный дом во Владимире - жильцов эвакуируют
Во Владимире беспилотник врезался в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор области Александр Авдеев. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T06:29
2026-07-21T06:31
александр авдеев
владимир
владимирская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Во Владимире беспилотник врезался в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор области Александр Авдеев.После попадания БПЛА в доме произошел пожар, который локализовали на площади около 25 кв. м.Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, жильцов эвакуируют. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:161 украинский дрон ликвидировали над Крымом и другими регионами РоссииВСУ ударили по автомойке в Белгороде – 10 человек ранены и один погибЧисло раненных при ударе по автобусу в Шебекино выросло - что известно о состоянии
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александр авдеев, владимир, владимирская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), пожар, происшествия
Беспилотник врезался в многоквартирный дом во Владимире - жильцов эвакуируют

Во Владимире украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом

06:29 21.07.2026 (обновлено: 06:31 21.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения спасателей МЧС в Крыму
Учения спасателей МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Во Владимире беспилотник врезался в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор области Александр Авдеев.
"Во Владимире – прилет БПЛА в квартиру на одном из верхних этажей многоквартирного дома. Жильцов там не находилось. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в своем канале в МАКС.
После попадания БПЛА в доме произошел пожар, который локализовали на площади около 25 кв. м.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, жильцов эвакуируют.
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Александр АвдеевВладимирВладимирская областьАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПожарПроисшествия
 
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