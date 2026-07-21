https://crimea.ria.ru/20260721/bespilotnik-vrezalsya-v-mnogokvartirnyy-dom-vo-vladimire---zhiltsov-evakuiruyut-1157820090.html
Беспилотник врезался в многоквартирный дом во Владимире - жильцов эвакуируют
Беспилотник врезался в многоквартирный дом во Владимире - жильцов эвакуируют - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Беспилотник врезался в многоквартирный дом во Владимире - жильцов эвакуируют
Во Владимире беспилотник врезался в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор области Александр Авдеев. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T06:29
2026-07-21T06:29
2026-07-21T06:31
александр авдеев
владимир
владимирская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Во Владимире беспилотник врезался в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор области Александр Авдеев.После попадания БПЛА в доме произошел пожар, который локализовали на площади около 25 кв. м.Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, жильцов эвакуируют. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:161 украинский дрон ликвидировали над Крымом и другими регионами РоссииВСУ ударили по автомойке в Белгороде – 10 человек ранены и один погибЧисло раненных при ударе по автобусу в Шебекино выросло - что известно о состоянии
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александр авдеев, владимир, владимирская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), пожар, происшествия
Беспилотник врезался в многоквартирный дом во Владимире - жильцов эвакуируют
Во Владимире украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом
06:29 21.07.2026 (обновлено: 06:31 21.07.2026)