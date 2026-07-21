https://crimea.ria.ru/20260721/artek-gotov-k-priemu-detey-v-lyuboy-moment-1157842588.html

"Артек" готов к приему детей в любой момент

"Артек" готов к приему детей в любой момент - РИА Новости Крым, 21.07.2026

"Артек" готов к приему детей в любой момент

Инфраструктура Международного детского центра "Артек" готова к приему детей. Ребята смогут вернуться в центр, когда позволит ситуация. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T17:34

2026-07-21T17:34

2026-07-21T17:34

крым

мдц "артек"

сергей кравцов

минпросвещения рф

дмитрий чернышенко

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новости крыма

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отдых в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ,21 июл - РИА Новости Крым. Инфраструктура Международного детского центра "Артек" готова к приему детей. Ребята смогут вернуться в центр, когда позволит ситуация. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на площадке лагеря "Солнечный" в МДЦ "Артек".Глава Минпросвещения отметил, что все путевки сохраняются и дети, которые не смогли попасть в "Артек" в эту смену, получат свои места в приоритетном порядке, как только центр возобновит работу.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что работа по возвращению детей из "Артека" и перевозке в другие лагеря была выполнена в короткие сроки и на высоком организационном уровне. Он поблагодарил представителей центра за ответственность, неравнодушный подход к делу и за тепло, которым они окружают детей, а также Минпросвещения, региональное министерство, Республику Крым, Краснодарский край и коллектив "Артека" за слаженную работу."Артек" – это легенда, "Артек" – это действительно лучшая практика. Вы вдохнули жизнь в новую инфраструктуру и поддерживаете ее. Недавно в "Артеке" открылась "Школа педагогических работников", где все вожатые и воспитатели перенимают лучшие практики у ведущих экспертов", – отметил Дмитрий Чернышенко.22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек". Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года. Вывоз детей из "Артека" после приостановки работы лагерей в Крыму завершен 26 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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