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"Артек" готов к приему детей в любой момент - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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"Артек" готов к приему детей в любой момент
"Артек" готов к приему детей в любой момент - РИА Новости Крым, 21.07.2026
"Артек" готов к приему детей в любой момент
Инфраструктура Международного детского центра "Артек" готова к приему детей. Ребята смогут вернуться в центр, когда позволит ситуация. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T17:34
2026-07-21T17:34
крым
мдц "артек"
сергей кравцов
минпросвещения рф
дмитрий чернышенко
правительство россии
новости крыма
детский отдых
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СИМФЕРОПОЛЬ,21 июл - РИА Новости Крым. Инфраструктура Международного детского центра "Артек" готова к приему детей. Ребята смогут вернуться в центр, когда позволит ситуация. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на площадке лагеря "Солнечный" в МДЦ "Артек".Глава Минпросвещения отметил, что все путевки сохраняются и дети, которые не смогли попасть в "Артек" в эту смену, получат свои места в приоритетном порядке, как только центр возобновит работу.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что работа по возвращению детей из "Артека" и перевозке в другие лагеря была выполнена в короткие сроки и на высоком организационном уровне. Он поблагодарил представителей центра за ответственность, неравнодушный подход к делу и за тепло, которым они окружают детей, а также Минпросвещения, региональное министерство, Республику Крым, Краснодарский край и коллектив "Артека" за слаженную работу."Артек" – это легенда, "Артек" – это действительно лучшая практика. Вы вдохнули жизнь в новую инфраструктуру и поддерживаете ее. Недавно в "Артеке" открылась "Школа педагогических работников", где все вожатые и воспитатели перенимают лучшие практики у ведущих экспертов", – отметил Дмитрий Чернышенко.22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек". Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года. Вывоз детей из "Артека" после приостановки работы лагерей в Крыму завершен 26 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, мдц "артек", сергей кравцов, минпросвещения рф, дмитрий чернышенко, правительство россии, новости крыма, детский отдых, отдых в крыму
"Артек" готов к приему детей в любой момент

Инфраструктура "Артека" позволит принять детей в любой момент – Кравцов

17:34 21.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ,21 июл - РИА Новости Крым. Инфраструктура Международного детского центра "Артек" готова к приему детей. Ребята смогут вернуться в центр, когда позволит ситуация. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на площадке лагеря "Солнечный" в МДЦ "Артек".
"Инфраструктура "Артека" готова к приему детей. Это может произойти в любой момент, как позволит ситуация. Важно, чтобы продолжалась работа методических и технических служб", – приводит слова Кравцова пресс-служба правительства РФ.
Глава Минпросвещения отметил, что все путевки сохраняются и дети, которые не смогли попасть в "Артек" в эту смену, получат свои места в приоритетном порядке, как только центр возобновит работу.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что работа по возвращению детей из "Артека" и перевозке в другие лагеря была выполнена в короткие сроки и на высоком организационном уровне.
Он поблагодарил представителей центра за ответственность, неравнодушный подход к делу и за тепло, которым они окружают детей, а также Минпросвещения, региональное министерство, Республику Крым, Краснодарский край и коллектив "Артека" за слаженную работу.
"Артек" – это легенда, "Артек" – это действительно лучшая практика. Вы вдохнули жизнь в новую инфраструктуру и поддерживаете ее. Недавно в "Артеке" открылась "Школа педагогических работников", где все вожатые и воспитатели перенимают лучшие практики у ведущих экспертов", – отметил Дмитрий Чернышенко.
22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек". Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года. Вывоз детей из "Артека" после приостановки работы лагерей в Крыму завершен 26 июня.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымМДЦ "Артек"Сергей КравцовМинпросвещения РФДмитрий ЧернышенкоПравительство РоссииНовости КрымаДетский отдыхОтдых в Крыму
 
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