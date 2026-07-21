https://crimea.ria.ru/20260721/armiya-rossii-osvobodila-volokhovskoe-kharkovskoy-oblasti-1157834052.html

Армия России освободила Волоховское Харьковской области

Армия России освободила Волоховское Харьковской области - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Армия России освободила Волоховское Харьковской области

Российские военные группировки "Север" освободили село Волоховское в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T13:13

2026-07-21T13:13

2026-07-21T13:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Российские военные группировки "Север" освободили село Волоховское в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.19 июля Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области.18 июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки "Запад" сообщил, что силы группировки войск "Южная" наступают в направлении Славянска и Краматорска, передовые подразделения находятся уже в пяти километрах от восточных окраин Краматорска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, харьковская область, новости