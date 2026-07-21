Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила Волоховское Харьковской области - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260721/armiya-rossii-osvobodila-volokhovskoe-kharkovskoy-oblasti-1157834052.html
Армия России освободила Волоховское Харьковской области
Армия России освободила Волоховское Харьковской области - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Армия России освободила Волоховское Харьковской области
Российские военные группировки "Север" освободили село Волоховское в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T13:13
2026-07-21T13:13
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
харьковская область
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/08/1157471824_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c390f2712a5f4fd90f52aefb9c65cb1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Российские военные группировки "Север" освободили село Волоховское в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.19 июля Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области.18 июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки "Запад" сообщил, что силы группировки войск "Южная" наступают в направлении Славянска и Краматорска, передовые подразделения находятся уже в пяти километрах от восточных окраин Краматорска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/08/1157471824_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_138742d8363836504d7b344d641da000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, харьковская область, новости
Армия России освободила Волоховское Харьковской области

Село Волоховское в Харьковской области перешло под контроль России

13:13 21.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание снайперских пар группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО в ДНР.
Боевое слаживание снайперских пар группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО в ДНР. - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Российские военные группировки "Север" освободили село Волоховское в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Волоховское Харьковской области", - говорится в сообщении.
19 июля Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области.
18 июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки "Запад" сообщил, что силы группировки войск "Южная" наступают в направлении Славянска и Краматорска, передовые подразделения находятся уже в пяти километрах от восточных окраин Краматорска.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииХарьковская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:07ВТБ: рынок ипотеки вырос на 60% по итогам первого полугодия
14:55Переименование улиц в Крыму: в Общественной палате оценили инициативу
14:39Крымский мост закрыт - что известно
14:39Общественная палата будет бороться за межнациональный мир в Крыму
14:27В России не примут в гражданство судимых иностранцев
14:19Региональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриям
14:13В Крыму мошенники придумали схему обмана с единовременными выплатами
14:06Рынок стабилизируется – что с топливом в регионах России
13:55Госдума приняла закон для стабилизации топливного рынка
13:55Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки
13:41Военно-техническое сотрудничество с Белоруссией: Госдума одобрила закон
13:31Госдума продлила "гаражную амнистию" до сентября 2031 года
13:20ВС РФ за сутки сбили семь ракет "Фламинго" и 655 беспилотников
13:13Армия России освободила Волоховское Харьковской области
13:08Пожар в кафе в Симферополе потушили
13:00Грозовой фронт идет на Крым - объявлено экстренное предупреждение
12:56Солнечный ветер и новые взрывы: к Земле несется магнитная буря
12:49Удары по Украине сегодня: высокоточным оружием поражен порт в Одессе
12:47В ЛНР дрон залетел в жилой дом – ранены двое детей и взрослых
12:40ФАС завела 15 дел против участников топливного рынка
Лента новостейМолния