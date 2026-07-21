https://crimea.ria.ru/20260721/armiya-rossii-osvobodila-volokhovskoe-kharkovskoy-oblasti-1157834052.html
Армия России освободила Волоховское Харьковской области
Армия России освободила Волоховское Харьковской области - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Армия России освободила Волоховское Харьковской области
Российские военные группировки "Север" освободили село Волоховское в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T13:13
2026-07-21T13:13
2026-07-21T13:13
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
харьковская область
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/08/1157471824_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c390f2712a5f4fd90f52aefb9c65cb1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Российские военные группировки "Север" освободили село Волоховское в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.19 июля Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области.18 июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки "Запад" сообщил, что силы группировки войск "Южная" наступают в направлении Славянска и Краматорска, передовые подразделения находятся уже в пяти километрах от восточных окраин Краматорска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/08/1157471824_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_138742d8363836504d7b344d641da000.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, харьковская область, новости
Армия России освободила Волоховское Харьковской области
Село Волоховское в Харьковской области перешло под контроль России