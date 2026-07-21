https://crimea.ria.ru/20260721/aksenov-obyasnil-zaderzhki-v-poluchenii-subsidiy-na-toplivo-1157841172.html

Аксенов объяснил задержки в получении субсидий на топливо

Аксенов объяснил задержки в получении субсидий на топливо - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Аксенов объяснил задержки в получении субсидий на топливо

Решение о выделении субсидий на топливо для Крыма ожидается на этой неделе, в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложит по данному вопросу главе... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T15:38

2026-07-21T15:38

2026-07-21T16:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Решение о выделении субсидий на топливо для Крыма ожидается на этой неделе, в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложит по данному вопросу главе правительства Михаилу Мишустину. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он также пояснил, что задержки в решении вопроса были связаны с тем, что меры поддержки, помимо Крыма и Севастополя, будут получать и другие российские регионы.Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что решение о выделении из федерального бюджета субсидий Крыму и Севастополю на закупку топлива ожидается на этой неделе. Ранее президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Региональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриямРынок стабилизируется – что с топливом в регионах РоссииФАС завела 15 дел против участников топливного рынка

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2026

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