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Аксенов объяснил задержки в получении субсидий на топливо - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Аксенов объяснил задержки в получении субсидий на топливо
Аксенов объяснил задержки в получении субсидий на топливо - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Аксенов объяснил задержки в получении субсидий на топливо
Решение о выделении субсидий на топливо для Крыма ожидается на этой неделе, в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложит по данному вопросу главе... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T15:38
2026-07-21T16:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Решение о выделении субсидий на топливо для Крыма ожидается на этой неделе, в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложит по данному вопросу главе правительства Михаилу Мишустину. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он также пояснил, что задержки в решении вопроса были связаны с тем, что меры поддержки, помимо Крыма и Севастополя, будут получать и другие российские регионы.Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что решение о выделении из федерального бюджета субсидий Крыму и Севастополю на закупку топлива ожидается на этой неделе. Ранее президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Региональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриямРынок стабилизируется – что с топливом в регионах РоссииФАС завела 15 дел против участников топливного рынка
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крым, новости крыма, сергей аксенов, михаил мишустин, марат хуснуллин
Аксенов объяснил задержки в получении субсидий на топливо

Аксенов: власти выверяют расчеты по субсидиям на топливо в Крыму

15:38 21.07.2026 (обновлено: 16:52 21.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Решение о выделении субсидий на топливо для Крыма ожидается на этой неделе, в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложит по данному вопросу главе правительства Михаилу Мишустину. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он также пояснил, что задержки в решении вопроса были связаны с тем, что меры поддержки, помимо Крыма и Севастополя, будут получать и другие российские регионы.
"Задержки были связаны с тем, что многие субъекты будут получать меры поддержки – это касается транспортной логистики и так далее. Сейчас полностью выверяется расчет. Надеемся, на этой неделе все меры будут приняты", - сказал он.
Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что решение о выделении из федерального бюджета субсидий Крыму и Севастополю на закупку топлива ожидается на этой неделе.
Ранее президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.
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КрымНовости КрымаСергей АксеновМихаил МишустинМарат Хуснуллин
 
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