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Аферисты выманили у крымчан 6 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Аферисты выманили у крымчан 6 млн рублей за неделю
Аферисты выманили у крымчан 6 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Аферисты выманили у крымчан 6 млн рублей за неделю
За неделю в Крыму выявлено 38 фактов дистанционного мошенничества. Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T21:16
2026-07-21T21:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. За неделю в Крыму выявлено 38 фактов дистанционного мошенничества. Об этом сообщили в МВД по Крыму.Уточняется, что основными схемами кибераферистов, на которые попались крымчане, на этой неделе стали: декларация или займ денежных средств; ложное объявление; схема "Ваш родственник попал в ДТП".Так, 74‑летнюю жительницу Ялты неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ, убедил отдать курьеру около 500 тысяч рублей якобы для их декларирования и подтверждения законности.В Керчи 61‑летняя пенсионерка поверила мужчине, который назвался сотрудником компании "МТС" и убедил ее якобы продлить договор на услуги связи. Следуя инструкциям незнакомца, женщина перевела более 100 тысяч рублей на чужой счет, а затем продиктовала данные карты и коды из СМС, лишившись всех сбережений.Ранее телефонные мошенники выманили у 79-летнего петербургского пенсионера свыше 95 миллионов рублей в деньгах и драгоценных металлах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе организатор сим-боксов для мошенников получил срокМошенники начали использовать новые схемы обмана – "Крымэнерго"Мошенники обманывают крымчан под видом сотрудников "Крымгазсети"
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, мвд по республике крым, мошенничество, киберпреступность
Аферисты выманили у крымчан 6 млн рублей за неделю

В Крыму за неделю дистанционные мошенники выманили у людей более 6 миллионов рублей

21:16 21.07.2026
 
© КрымэнергоинформТелефонные мошенники
Телефонные мошенники
© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. За неделю в Крыму выявлено 38 фактов дистанционного мошенничества. Об этом сообщили в МВД по Крыму.
"В период с 13 по 19 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 38 фактов дистанционного мошенничества. Общий материальный ущерб, причиненный гражданам, превысил 6 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Уточняется, что основными схемами кибераферистов, на которые попались крымчане, на этой неделе стали: декларация или займ денежных средств; ложное объявление; схема "Ваш родственник попал в ДТП".
Так, 74‑летнюю жительницу Ялты неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ, убедил отдать курьеру около 500 тысяч рублей якобы для их декларирования и подтверждения законности.
В Керчи 61‑летняя пенсионерка поверила мужчине, который назвался сотрудником компании "МТС" и убедил ее якобы продлить договор на услуги связи. Следуя инструкциям незнакомца, женщина перевела более 100 тысяч рублей на чужой счет, а затем продиктовала данные карты и коды из СМС, лишившись всех сбережений.
Ранее телефонные мошенники выманили у 79-летнего петербургского пенсионера свыше 95 миллионов рублей в деньгах и драгоценных металлах.
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