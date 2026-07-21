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Аферисты выманили у крымчан 6 млн рублей за неделю

Аферисты выманили у крымчан 6 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Аферисты выманили у крымчан 6 млн рублей за неделю

За неделю в Крыму выявлено 38 фактов дистанционного мошенничества. Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T21:16

2026-07-21T21:16

2026-07-21T21:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. За неделю в Крыму выявлено 38 фактов дистанционного мошенничества. Об этом сообщили в МВД по Крыму.Уточняется, что основными схемами кибераферистов, на которые попались крымчане, на этой неделе стали: декларация или займ денежных средств; ложное объявление; схема "Ваш родственник попал в ДТП".Так, 74‑летнюю жительницу Ялты неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ, убедил отдать курьеру около 500 тысяч рублей якобы для их декларирования и подтверждения законности.В Керчи 61‑летняя пенсионерка поверила мужчине, который назвался сотрудником компании "МТС" и убедил ее якобы продлить договор на услуги связи. Следуя инструкциям незнакомца, женщина перевела более 100 тысяч рублей на чужой счет, а затем продиктовала данные карты и коды из СМС, лишившись всех сбережений.Ранее телефонные мошенники выманили у 79-летнего петербургского пенсионера свыше 95 миллионов рублей в деньгах и драгоценных металлах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе организатор сим-боксов для мошенников получил срокМошенники начали использовать новые схемы обмана – "Крымэнерго"Мошенники обманывают крымчан под видом сотрудников "Крымгазсети"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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