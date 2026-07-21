https://crimea.ria.ru/20260721/On-lyubil-Krym-chto-govoril-Zadornov-o-poluostrove-1112665769.html

Он любил Крым: что говорил Задорнов о полуострове – ко дню рождения сатирика

Он любил Крым: что говорил Задорнов о полуострове – ко дню рождения сатирика - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Он любил Крым: что говорил Задорнов о полуострове – ко дню рождения сатирика

В день рождения известного сатирика Михаила Задорнова РИА Новости Крым вспоминает, что говорил юморист о полуострове. Он часто бывал здесь на гастролях и... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T10:29

2026-07-21T10:29

2026-07-21T10:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В день рождения известного сатирика Михаила Задорнова РИА Новости Крым вспоминает, что говорил юморист о полуострове. Он часто бывал здесь на гастролях и отдыхе. Кроме того, Задорнов честно высказывал позицию по Крыму. Он был в числе деятелей культуры, которые в марте 2014 года подписали обращение в поддержку политики президента РФ Владимира Путина на полуострове. После этого сатирика внесли в список лиц, которым запрещен въезд на Украину.В июне 2017 года на канале "Задор ТВ" вышло интервью с юмористом, в котором он рассказал, что считает Крым российской территорией. Задорнов отмечал, что большинство крымчан не только говорят, но и думают на русском языке.Рассказал Задорнов и то, каким запомнил полуостров в детстве, а также то, каким он стал при Украине."В детстве мы ездили в Крым, и никогда не было разговоров, что он украинский. Мы останавливались в крымских писательских домах творчества. А с тех пор, как Крым стал Украиной, прекрасные ботанические сады этих домов творчества (в том числе и коктебельский) были распроданы. Редчайшие деревья, которые высаживались в советское время, были выкопаны и розданы олигархам. Все скуплено и уничтожено. Уничтожены музеи, связанные с великой русской культурой. Может, я выразился излишне жестко. Не уничтожены, а приведены в такое состояние, что их можно считать уничтоженными. Некоторые уникальные исторические здания были проданы под особняки бизнесменам. Крым перестал быть центром культуры, каким он был и в царское, и в советское время. Сколько великих актеров, писателей, поэтов "вызревало" в Крыму! На всем этом был поставлен жирный черный крест. Не говорю уже о Севастополе, о котором было сказано множество теплых слов самыми творческими людьми России", – констатировал сатирик, пишет "МК".В первый раз юморист приехал в Крым в 1959 году. Тогда он впервые увидел Ялту."Мне было 12 лет. Меня привезла сюда мама, и это был красивейший город Советского Союза. Мы тогда смотрели прекрасный, ухоженный домик Чехова, Массандру, Алупку, и все это было здорово. И везде было очень чисто", – приводит слова Задорнова издание.В то же время он побывал и в Коктебеле. Об этом Задорнов рассказывал много и охотно."Я жил в доме Волошина. Мария Степановна, бывшая жена Волошина, еще была жива, и она нас, писательских детей, там селила. Там я познакомился с замечательным художником Сережей Цигалем, в будущем мужем актрисы Любы Полищук. Окуджава нас в горы водил, Евтушенко стихи читал, там я впервые с Никитой Михалковым в теннис играл. Это было чудное общество детей, у которых были общие интересы. И вот эти походы на Кара-Даг с Окуджавой мне, конечно, запомнились", – цитирует писателя "Крымский телеграфъ".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, память, крым, россия