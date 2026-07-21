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9 человек погибли и 77 ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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9 человек погибли и 77 ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область
9 человек погибли и 77 ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 21.07.2026
9 человек погибли и 77 ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область
За минувшие сутки киевский режим 153 раза атаковал территорию Белгородской области, 9 человек погибли и 77 ранены. Об этом сообщил врио губернатора Александр... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T09:42
2026-07-21T09:42
белгородская область
обстрелы белгородской области
александр шуваев
новости сво
происшествия
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ,21 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки киевский режим 153 раза атаковал территорию Белгородской области, 9 человек погибли и 77 ранены. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев."Совершены атаки по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам", - написал Шуваев в своем канале в МАКС.По его словам, понедельник стал очень тяжелым и беспрецедентным днем по количеству погибших и пострадавших от вражеских атак.В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли восемь мирных граждан, среди которых был ребенок. Вчера же была установлена личность мужчины, погибшего 19 июля, таким образом, только за вчерашний день в регионе жертвами ВСУ стали 9 человек. Кроме того, стало известно, что в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения в результате атаки дрона 11 июля в Белгородском округе.Также в Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 77 человек, среди которых несовершеннолетний.Шуваев рассказал, что противник семь раз обстреливал область из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Также два раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 183 беспилотника, добавил Шуваев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали железную дорогу в Курской областиВ ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасательУдаром ВСУ убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области
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РИА Новости Крым
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4.7
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белгородская область, обстрелы белгородской области, александр шуваев, новости сво, происшествия, атаки всу
9 человек погибли и 77 ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области за сутки от ударов ВСУ погибли 9 человек и 77 ранены

09:42 21.07.2026
 
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона МирошникаОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона Мирошника
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СИМФЕРОПОЛЬ,21 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки киевский режим 153 раза атаковал территорию Белгородской области, 9 человек погибли и 77 ранены. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"Совершены атаки по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам", - написал Шуваев в своем канале в МАКС.
По его словам, понедельник стал очень тяжелым и беспрецедентным днем по количеству погибших и пострадавших от вражеских атак.
В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли восемь мирных граждан, среди которых был ребенок. Вчера же была установлена личность мужчины, погибшего 19 июля, таким образом, только за вчерашний день в регионе жертвами ВСУ стали 9 человек. Кроме того, стало известно, что в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения в результате атаки дрона 11 июля в Белгородском округе.
Также в Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 77 человек, среди которых несовершеннолетний.
Шуваев рассказал, что противник семь раз обстреливал область из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Также два раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 183 беспилотника, добавил Шуваев.
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В ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасатель
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиАлександр ШуваевНовости СВОПроисшествияАтаки ВСУ
 
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