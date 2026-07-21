https://crimea.ria.ru/20260721/9-chelovek-pogibli-i-77-raneny-v-rezultate-atak-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1157824569.html

9 человек погибли и 77 ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область

9 человек погибли и 77 ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 21.07.2026

9 человек погибли и 77 ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область

За минувшие сутки киевский режим 153 раза атаковал территорию Белгородской области, 9 человек погибли и 77 ранены. Об этом сообщил врио губернатора Александр... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T09:42

2026-07-21T09:42

2026-07-21T09:42

белгородская область

обстрелы белгородской области

александр шуваев

новости сво

происшествия

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/17/1157087502_0:291:835:761_1920x0_80_0_0_3019ce5a95250505dae9072ca32d5825.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,21 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки киевский режим 153 раза атаковал территорию Белгородской области, 9 человек погибли и 77 ранены. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев."Совершены атаки по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам", - написал Шуваев в своем канале в МАКС.По его словам, понедельник стал очень тяжелым и беспрецедентным днем по количеству погибших и пострадавших от вражеских атак.В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли восемь мирных граждан, среди которых был ребенок. Вчера же была установлена личность мужчины, погибшего 19 июля, таким образом, только за вчерашний день в регионе жертвами ВСУ стали 9 человек. Кроме того, стало известно, что в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения в результате атаки дрона 11 июля в Белгородском округе.Также в Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 77 человек, среди которых несовершеннолетний.Шуваев рассказал, что противник семь раз обстреливал область из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Также два раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 183 беспилотника, добавил Шуваев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали железную дорогу в Курской областиВ ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасательУдаром ВСУ убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, александр шуваев, новости сво, происшествия, атаки всу