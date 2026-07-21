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433 мирных россиянина пострадали от обстрелов украинских нацистов - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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433 мирных россиянина пострадали от обстрелов украинских нацистов
433 мирных россиянина пострадали от обстрелов украинских нацистов - РИА Новости Крым, 21.07.2026
433 мирных россиянина пострадали от обстрелов украинских нацистов
За неделю в регионах России от обстрелов украинских боевиков погибли 69 мирных жителей, еще 364 человека пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T08:32
2026-07-21T08:32
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости сво
атаки всу
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. За неделю в регионах России от обстрелов украинских боевиков погибли 69 мирных жителей, еще 364 человека пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.Он уточнил, что 97% всех пострадавших и погибших (423 человека) стали жертвами ударов украинских БПЛА."За прошедшую неделю существенно выросло число пострадавших от атак украинских нацистов мирных жителей России. Киев, проигрывая на военных направлениях, постарался перенаправить свои возможности на террористические атаки по российским гражданским объектам", – заявил Мирошник.Ранее сообщалось, что в период с 29 июня по 5 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 308 мирных жителей: ранены 270 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 38 человек, в том числе один ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости сво, атаки всу, обстрелы всу
433 мирных россиянина пострадали от обстрелов украинских нацистов

В России за неделю в результате украинских обстрелов погибли 67 взрослых и два ребенка

08:32 21.07.2026
 
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона МирошникаПоследствия ударов беспилотников ВСУ
Последствия ударов беспилотников ВСУ
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона Мирошника
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. За неделю в регионах России от обстрелов украинских боевиков погибли 69 мирных жителей, еще 364 человека пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 433 мирных жителя: ранены 364 человека, в том числе 12 несовершеннолетних, погибли 69 человек, в том числе два ребенка", – сообщил Мирошник.
Он уточнил, что 97% всех пострадавших и погибших (423 человека) стали жертвами ударов украинских БПЛА.
"За прошедшую неделю существенно выросло число пострадавших от атак украинских нацистов мирных жителей России. Киев, проигрывая на военных направлениях, постарался перенаправить свои возможности на террористические атаки по российским гражданским объектам", – заявил Мирошник.
Ранее сообщалось, что в период с 29 июня по 5 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 308 мирных жителей: ранены 270 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 38 человек, в том числе один ребенок.
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Родион МирошникМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Новости СВОАтаки ВСУОбстрелы ВСУ
 
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