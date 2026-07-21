https://crimea.ria.ru/20260721/433-mirnykh-rossiyanina-postradali-ot-obstrelov-ukrainskikh-natsistov-1157823093.html

433 мирных россиянина пострадали от обстрелов украинских нацистов

433 мирных россиянина пострадали от обстрелов украинских нацистов - РИА Новости Крым, 21.07.2026

433 мирных россиянина пострадали от обстрелов украинских нацистов

За неделю в регионах России от обстрелов украинских боевиков погибли 69 мирных жителей, еще 364 человека пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T08:32

2026-07-21T08:32

2026-07-21T08:32

родион мирошник

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости сво

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. За неделю в регионах России от обстрелов украинских боевиков погибли 69 мирных жителей, еще 364 человека пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.Он уточнил, что 97% всех пострадавших и погибших (423 человека) стали жертвами ударов украинских БПЛА."За прошедшую неделю существенно выросло число пострадавших от атак украинских нацистов мирных жителей России. Киев, проигрывая на военных направлениях, постарался перенаправить свои возможности на террористические атаки по российским гражданским объектам", – заявил Мирошник.Ранее сообщалось, что в период с 29 июня по 5 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 308 мирных жителей: ранены 270 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 38 человек, в том числе один ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости сво, атаки всу, обстрелы всу