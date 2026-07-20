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Женщина ранена в результате атаки беспилотников на Кубань
Женщина ранена в результате атаки беспилотников на Кубань - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Женщина ранена в результате атаки беспилотников на Кубань
Женщина пострадала в Ейске в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T08:57
2026-07-20T08:57
2026-07-20T08:57
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Женщина пострадала в Ейске в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе региона.На местах падения фрагментов беспилотников работают оперативные и специальные службы.За ночь силы ПВО сбили 381 вражеский дрон над несколькими регионами России. В результате атаки на Московскую область два человека ранены, повреждены несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры, сообщал губернатор Андрей Воробьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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краснодарский край, ейск, происшествия, новости сво, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)
Женщина ранена в результате атаки беспилотников на Кубань
В Ейске женщина получила ранения в результате атаки беспилотников