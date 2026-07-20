https://crimea.ria.ru/20260720/zhenschina-ranena-v-rezultate-ataki-bespilotnikov-na-kuban-1157786571.html

Женщина ранена в результате атаки беспилотников на Кубань

Женщина ранена в результате атаки беспилотников на Кубань - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Женщина ранена в результате атаки беспилотников на Кубань

Женщина пострадала в Ейске в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T08:57

2026-07-20T08:57

2026-07-20T08:57

краснодарский край

ейск

происшествия

новости сво

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Женщина пострадала в Ейске в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе региона.На местах падения фрагментов беспилотников работают оперативные и специальные службы.За ночь силы ПВО сбили 381 вражеский дрон над несколькими регионами России. В результате атаки на Московскую область два человека ранены, повреждены несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры, сообщал губернатор Андрей Воробьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

ейск

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, ейск, происшествия, новости сво, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)