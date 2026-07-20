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Вынесли из гаража 13 канистр: в Крыму задержали похитителей бензина

Вынесли из гаража 13 канистр: в Крыму задержали похитителей бензина - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Вынесли из гаража 13 канистр: в Крыму задержали похитителей бензина

Двое рецидивистов из крымского села украли из гаража знакомого 13 канистр с бензином и теперь пойдут под суд. Об этом информирует в понедельник пресс-служба МВД РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T21:31

2026-07-20T21:31

2026-07-20T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Двое рецидивистов из крымского села украли из гаража знакомого 13 канистр с бензином и теперь пойдут под суд. Об этом информирует в понедельник пресс-служба МВД по Крыму.В полицию с заявлением о пропаже 480 литров бензина АИ‑92 обратился 20‑летний житель одного из сел Сакского района: По словам потерпевшего, топливо в канистрах хранилось в гараже на территории его частного домовладения.Похитителями оказались знакомые потерпевшего — ранее судимые 21‑летний и 22‑летний жители соседних сел. Молодые люди знали, что в гараже хранится бензин. Под тяжестью улик они признали вину и рассказали, как совершили кражу. Часть пустых канистр полицейские обнаружили в личных автомобилях подозреваемых.Открыто уголовное дело о краже. Расследование продолжается, подозреваемые возместили потерпевшему стоимость похищенного топлива и сейчас находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках дальнобойщик сжег грузовик бывшего работодателя из местиВ Дагестане банда воровала нефть в промышленных масштабахВ Севастополе поймали серийных автоугонщиков

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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