https://crimea.ria.ru/20260720/vtb-alternativnye-sposoby-oplaty-obognali-karty-po-srednemu-cheku-1157803954.html

ВТБ: альтернативные способы оплаты обогнали карты по среднему чеку

ВТБ: альтернативные способы оплаты обогнали карты по среднему чеку - РИА Новости Крым, 20.07.2026

ВТБ: альтернативные способы оплаты обогнали карты по среднему чеку

Альтернативные способы оплаты в ВТБ по итогам января-мая обогнали операции по картам по среднему чеку, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T14:46

2026-07-20T14:46

2026-07-20T14:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Альтернативные способы оплаты в ВТБ по итогам января-мая обогнали операции по картам по среднему чеку, сообщила пресс-служба банка.Уточняется, что за первые пять месяцев 2026 года пользователи совершили около 570 миллионов оплат (+60% по сравнению с прошлым годом) и потратили свыше 660 миллиардов рублей (+57%) с помощью платежных стикеров, СБП и сервиса ВТБ Pay.ВТБ Pay показывает ежемесячный стабильный рост. С января по май клиенты потратили более 120 миллиардов рублей – в 2,3 раза больше, чем в прошлом году, а число оплат составило 158 миллионов – это в 2,2 раза больше, чем годом ранее.Платежные стикеры остаются одним из самых популярных альтернативных способов оплаты, также отмечает ВТБ. За январь-май клиенты потратили с помощью платежных стикеров 175 миллиардов рублей и совершили 238 миллионов операций – в 1,4 раза больше, чем в 2025 году.Также отмечается, что клиенты ВТБ потратили через СБП 365 миллиардов рублей – в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Число транзакций составило 172 миллионов – это в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, новости, финансы