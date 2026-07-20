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ВТБ: альтернативные способы оплаты обогнали карты по среднему чеку - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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ВТБ: альтернативные способы оплаты обогнали карты по среднему чеку
ВТБ: альтернативные способы оплаты обогнали карты по среднему чеку - РИА Новости Крым, 20.07.2026
ВТБ: альтернативные способы оплаты обогнали карты по среднему чеку
Альтернативные способы оплаты в ВТБ по итогам января-мая обогнали операции по картам по среднему чеку, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T14:46
2026-07-20T14:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Альтернативные способы оплаты в ВТБ по итогам января-мая обогнали операции по картам по среднему чеку, сообщила пресс-служба банка.Уточняется, что за первые пять месяцев 2026 года пользователи совершили около 570 миллионов оплат (+60% по сравнению с прошлым годом) и потратили свыше 660 миллиардов рублей (+57%) с помощью платежных стикеров, СБП и сервиса ВТБ Pay.ВТБ Pay показывает ежемесячный стабильный рост. С января по май клиенты потратили более 120 миллиардов рублей – в 2,3 раза больше, чем в прошлом году, а число оплат составило 158 миллионов – это в 2,2 раза больше, чем годом ранее.Платежные стикеры остаются одним из самых популярных альтернативных способов оплаты, также отмечает ВТБ. За январь-май клиенты потратили с помощью платежных стикеров 175 миллиардов рублей и совершили 238 миллионов операций – в 1,4 раза больше, чем в 2025 году.Также отмечается, что клиенты ВТБ потратили через СБП 365 миллиардов рублей – в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Число транзакций составило 172 миллионов – это в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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втб, банк, новости, финансы

ВТБ: альтернативные способы оплаты обогнали карты по среднему чеку

14:46 20.07.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска банка ВТБ.
Вывеска банка ВТБ. - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Альтернативные способы оплаты в ВТБ по итогам января-мая обогнали операции по картам по среднему чеку, сообщила пресс-служба банка.
"Клиенты ВТБ продолжают активно использовать альтернативные способы оплаты. По итогам января-мая 2026 года средний чек у них выше на 60%, чем при оплате картой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за первые пять месяцев 2026 года пользователи совершили около 570 миллионов оплат (+60% по сравнению с прошлым годом) и потратили свыше 660 миллиардов рублей (+57%) с помощью платежных стикеров, СБП и сервиса ВТБ Pay.
ВТБ Pay показывает ежемесячный стабильный рост. С января по май клиенты потратили более 120 миллиардов рублей – в 2,3 раза больше, чем в прошлом году, а число оплат составило 158 миллионов – это в 2,2 раза больше, чем годом ранее.
Платежные стикеры остаются одним из самых популярных альтернативных способов оплаты, также отмечает ВТБ. За январь-май клиенты потратили с помощью платежных стикеров 175 миллиардов рублей и совершили 238 миллионов операций – в 1,4 раза больше, чем в 2025 году.
Также отмечается, что клиенты ВТБ потратили через СБП 365 миллиардов рублей – в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Число транзакций составило 172 миллионов – это в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого года.
"Альтернативные платежные инструменты не только ускоряют оплату, но и заметно стимулируют потребительскую активность. По нашим данным, средний чек клиентов, использующих несколько способов оплаты, достигает 42 тысячи рублей – это более чем на 60% выше показателя пользователей, ограничивающихся дебетовой картой", – отметил руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
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