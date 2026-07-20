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ВСУ ударили по школе в Запорожской области

ВСУ ударили по школе в Запорожской области - РИА Новости Крым, 20.07.2026

ВСУ ударили по школе в Запорожской области

Здание школы повреждено в селе Приазовском Запорожской области в результате целенаправленного удара ВСУ. Об этом утром в понедельник сообщил глава региона... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T11:41

2026-07-20T11:41

2026-07-20T11:41

евгений балицкий

запорожская область

новости сво

атаки всу

школа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Здание школы повреждено в селе Приазовском Запорожской области в результате целенаправленного удара ВСУ. Об этом утром в понедельник сообщил глава региона Евгений Балицкий.Кроме того, по его данным, повреждения получили близстоящие дома. Раненых и жертв нет. На месте работают оперативные службы. Администрация округа ведет оценку ущерба.В Брянской области при ударе ВСУ погиб спасатель МЧС и ранены еще 13 человек, сообщалось ранее. В Московской области в результате ночной атаки украинских беспилотников, по последним данным, пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Также сообщалось, что женщина пострадала в Ейске в результате атаки украинских беспилотников. Ее госпитализировали.За ночь силы ПВО сбили 381 вражеский дрон над несколькими регионами России, в том числе, над Крымским полуостровом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали школу в Запорожской области пятью беспилотникамиВСУ бомбят Запорожскую область: после удара по Мелитополю загорелась школаВСУ ударили по школе в Запорожской области

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, новости сво, атаки всу, школа