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ВСУ ударили по школе в Запорожской области - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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ВСУ ударили по школе в Запорожской области
ВСУ ударили по школе в Запорожской области - РИА Новости Крым, 20.07.2026
ВСУ ударили по школе в Запорожской области
Здание школы повреждено в селе Приазовском Запорожской области в результате целенаправленного удара ВСУ. Об этом утром в понедельник сообщил глава региона... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T11:41
2026-07-20T11:41
евгений балицкий
запорожская область
новости сво
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Здание школы повреждено в селе Приазовском Запорожской области в результате целенаправленного удара ВСУ. Об этом утром в понедельник сообщил глава региона Евгений Балицкий.Кроме того, по его данным, повреждения получили близстоящие дома. Раненых и жертв нет. На месте работают оперативные службы. Администрация округа ведет оценку ущерба.В Брянской области при ударе ВСУ погиб спасатель МЧС и ранены еще 13 человек, сообщалось ранее. В Московской области в результате ночной атаки украинских беспилотников, по последним данным, пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Также сообщалось, что женщина пострадала в Ейске в результате атаки украинских беспилотников. Ее госпитализировали.За ночь силы ПВО сбили 381 вражеский дрон над несколькими регионами России, в том числе, над Крымским полуостровом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали школу в Запорожской области пятью беспилотникамиВСУ бомбят Запорожскую область: после удара по Мелитополю загорелась школаВСУ ударили по школе в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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евгений балицкий, запорожская область, новости сво, атаки всу, школа
ВСУ ударили по школе в Запорожской области

ВСУ ударили по зданию школы в Запорожской области – Балицкий

11:41 20.07.2026
 
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийВ пгт Приазовье в Запорожской области ВСУ атаковали школу
В пгт Приазовье в Запорожской области ВСУ атаковали школу
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Здание школы повреждено в селе Приазовском Запорожской области в результате целенаправленного удара ВСУ. Об этом утром в понедельник сообщил глава региона Евгений Балицкий.
"В поселке Приазовское Приазовского муниципального округа противник совершил целенаправленную атаку по общеобразовательной школе. Повреждено остекление школы, выбиты двери, повреждены школьные автобусы и прилегающая территория", – написал Балицкий в своем канале в МАКС.
Кроме того, по его данным, повреждения получили близстоящие дома. Раненых и жертв нет. На месте работают оперативные службы. Администрация округа ведет оценку ущерба.
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийВ пгт Приазовье в Запорожской области ВСУ атаковали школу
В пгт Приазовье в Запорожской области ВСУ атаковали школу
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
В Брянской области при ударе ВСУ погиб спасатель МЧС и ранены еще 13 человек, сообщалось ранее. В Московской области в результате ночной атаки украинских беспилотников, по последним данным, пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Также сообщалось, что женщина пострадала в Ейске в результате атаки украинских беспилотников. Ее госпитализировали.
За ночь силы ПВО сбили 381 вражеский дрон над несколькими регионами России, в том числе, над Крымским полуостровом.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьНовости СВОАтаки ВСУШкола
 
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