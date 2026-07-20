ВСУ ударили по школе в Запорожской области
ВСУ ударили по зданию школы в Запорожской области – Балицкий
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийВ пгт Приазовье в Запорожской области ВСУ атаковали школу
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Здание школы повреждено в селе Приазовском Запорожской области в результате целенаправленного удара ВСУ. Об этом утром в понедельник сообщил глава региона Евгений Балицкий.
"В поселке Приазовское Приазовского муниципального округа противник совершил целенаправленную атаку по общеобразовательной школе. Повреждено остекление школы, выбиты двери, повреждены школьные автобусы и прилегающая территория", – написал Балицкий в своем канале в МАКС.
Кроме того, по его данным, повреждения получили близстоящие дома. Раненых и жертв нет. На месте работают оперативные службы. Администрация округа ведет оценку ущерба.
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийВ пгт Приазовье в Запорожской области ВСУ атаковали школу
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
В Брянской области при ударе ВСУ погиб спасатель МЧС и ранены еще 13 человек, сообщалось ранее. В Московской области в результате ночной атаки украинских беспилотников, по последним данным, пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Также сообщалось, что женщина пострадала в Ейске в результате атаки украинских беспилотников. Ее госпитализировали.
За ночь силы ПВО сбили 381 вражеский дрон над несколькими регионами России, в том числе, над Крымским полуостровом.
Читайте также на РИА Новости Крым: