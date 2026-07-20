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ВСУ ударили по автомойке в Белгороде – 10 человек ранены и один погиб

ВСУ ударили по автомойке в Белгороде – 10 человек ранены и один погиб - РИА Новости Крым, 20.07.2026

ВСУ ударили по автомойке в Белгороде – 10 человек ранены и один погиб

Один человек погиб, еще 10 получили ранения после удара ВСУ по автомойке в Белгороде. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев. РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T20:45

2026-07-20T20:45

2026-07-20T20:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще 10 получили ранения после удара ВСУ по автомойке в Белгороде. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.По информации Шуваева, в результате удара на месте погиб мужчина. Его личность сейчас устанавливается.Также 10 мужчин получили различные ранения – двое из них находятся в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в городскую больницу.Кроме того, различные повреждения получили фасады и остекление близлежащих зданий, три автобуса, 20 грузовых и восемь легковых автомобилей. В Белгородском округе в селе Ближняя Игуменка также посечены два автомобиля.В понедельник сообщалось, что семь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область. Также врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил об ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино – погибли пять человек и 27 получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области умер раненный при атаке дрона месяц назад мужчинаУдаром ВСУ убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской областиВ ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасатель

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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