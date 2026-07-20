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ВСУ атаковали железную дорогу в Курской области
ВСУ атаковали железную дорогу в Курской области - РИА Новости Крым, 20.07.2026
ВСУ атаковали железную дорогу в Курской области
Пять сотрудников железной дороги получили ранения из-за атаки ВСУ в районе железнодорожной станции в городе Льгов Курской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T14:50
2026-07-20T14:50
2026-07-20T14:50
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александр хинштейн
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Пять сотрудников железной дороги получили ранения из-за атаки ВСУ в районе железнодорожной станции в городе Льгов Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.По имеющейся информации, у троих работников легкие травмы, четвертый с осколочными ранениями доставлен в больницу.В момент удара к зданию станции подъехала машина администрации муниципалитета – автомобиль поврежден, никто из сотрудников администрации не ранен, уточнил Хинштейн.Накануне утром также сообщалось об ударах по жилым домам, остановке и рейсовому автобусу в Курске и Льгове. С ранениями в больницы были доставлены трое мирных жителей, а позже сообщили, что еще двое мужчин ранены при атаке ВСУ на Льгов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасательВ Домодедово после атаки ВСУ горит индустриальный парк "Южные врата"Дрон ВСУ убил мотоциклиста в Белгородской области
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курская область, александр хинштейн, новости, происшествия, железная дорога
ВСУ атаковали железную дорогу в Курской области
При атаке ВСУ на железную дорогу в Курской области ранены пять человек