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Восемь авиабомб и 917 дронов ВСУ сбиты при попытке атаковать регионы России
Восемь авиабомб и 917 дронов ВСУ сбиты при попытке атаковать регионы России - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Восемь авиабомб и 917 дронов ВСУ сбиты при попытке атаковать регионы России
Российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и 917 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T13:10
2026-07-20T13:10
2026-07-20T13:10
пво
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министерство обороны рф
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и 917 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в понедельник.Кроме того, силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:381 беспилотник ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами РоссииНад Крымом и Черным морем уничтожили беспилотникиБолее 400 беспилотников летели ночью на Москву
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РИА Новости Крым
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пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, атаки всу, вооруженные силы россии
Восемь авиабомб и 917 дронов ВСУ сбиты при попытке атаковать регионы России
Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили 8 управляемых авиабомб и 917 дронов ВСУ