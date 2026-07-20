https://crimea.ria.ru/20260720/vosem-aviabomb-i-917-dronov-vsu-sbity-pri-popytke-atakovat-regiony-rossii-1157797583.html

Восемь авиабомб и 917 дронов ВСУ сбиты при попытке атаковать регионы России

Восемь авиабомб и 917 дронов ВСУ сбиты при попытке атаковать регионы России - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Восемь авиабомб и 917 дронов ВСУ сбиты при попытке атаковать регионы России

Российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и 917 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T13:10

2026-07-20T13:10

2026-07-20T13:10

пво

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

атаки всу

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и 917 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в понедельник.Кроме того, силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:381 беспилотник ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами РоссииНад Крымом и Черным морем уничтожили беспилотникиБолее 400 беспилотников летели ночью на Москву

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, атаки всу, вооруженные силы россии