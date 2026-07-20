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Во вторник в Севастополе ограничат электроснабжение

Во вторник в Севастополе ограничат электроснабжение - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Во вторник в Севастополе ограничат электроснабжение

Во вторник, 21 июля, в Севастополе на целый день временно ограничат потребление электроэнергии для юрлиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T16:16

2026-07-20T16:16

2026-07-20T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ,20 июл - РИА Новости Крым. Во вторник, 21 июля, в Севастополе на целый день временно ограничат потребление электроэнергии для юрлиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Отмечается, что ограничение касается исключительно юридических лиц. За неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность. Такая мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации."Также просим всех потребителей по возможности временно снизить нагрузку на сеть. Это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения", – добавили на предприятии.19 июля в Севастополе отменили действие режима временного ограничения электроснабжения.В Крыму в воскресенье также сохранялся режим ограничения электроснабжения на всей территории.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Крыма обесточенаВ Севастополе введут ограничения по энергетике для бизнесаНа всей территории Крыма действует режим ограничения электроснабжения

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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