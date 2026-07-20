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Во вторник в Севастополе ограничат электроснабжение - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Во вторник в Севастополе ограничат электроснабжение
Во вторник в Севастополе ограничат электроснабжение - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Во вторник в Севастополе ограничат электроснабжение
Во вторник, 21 июля, в Севастополе на целый день временно ограничат потребление электроэнергии для юрлиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T16:16
2026-07-20T16:16
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СИМФЕРОПОЛЬ,20 июл - РИА Новости Крым. Во вторник, 21 июля, в Севастополе на целый день временно ограничат потребление электроэнергии для юрлиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Отмечается, что ограничение касается исключительно юридических лиц. За неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность. Такая мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации."Также просим всех потребителей по возможности временно снизить нагрузку на сеть. Это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения", – добавили на предприятии.19 июля в Севастополе отменили действие режима временного ограничения электроснабжения.В Крыму в воскресенье также сохранялся режим ограничения электроснабжения на всей территории.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Крыма обесточенаВ Севастополе введут ограничения по энергетике для бизнесаНа всей территории Крыма действует режим ограничения электроснабжения
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, новости севастополя, электроэнергия, электричество, электросети, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
Во вторник в Севастополе ограничат электроснабжение

В Севастополе временно ограничат электроснабжение 21 июля

16:16 20.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ,20 июл - РИА Новости Крым. Во вторник, 21 июля, в Севастополе на целый день временно ограничат потребление электроэнергии для юрлиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".
"В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя, по команде диспетчера Черноморского РДУ и в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, 21 июля с 8:00 до 23:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничение касается исключительно юридических лиц. За неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность. Такая мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации.
"Также просим всех потребителей по возможности временно снизить нагрузку на сеть. Это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения", – добавили на предприятии.
19 июля в Севастополе отменили действие режима временного ограничения электроснабжения.
В Крыму в воскресенье также сохранялся режим ограничения электроснабжения на всей территории.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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