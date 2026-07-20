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Власти Севастополя рассказали о ситуации с продуктами в городе
Власти Севастополя рассказали о ситуации с продуктами в городе - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Власти Севастополя рассказали о ситуации с продуктами в городе
Севастополь на данный момент полностью обеспечен продуктами питания, ситуация на потребительском рынке стабильная. Об этом заявила начальник департамента... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T19:45
2026-07-20T19:45
2026-07-20T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Севастополь на данный момент полностью обеспечен продуктами питания, ситуация на потребительском рынке стабильная. Об этом заявила начальник департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова на аппаратном совещании под руководством губернатора Михаила Развожаева.В то же время Развожаев, комментируя доклад Скорюковой, констатировал, что цены на продукты в Севастополе растут.Глава профильного департамента сообщила, что в ходе мониторинга цен на продукты зафиксировано сезонное снижение цен на овощи на 4% за счет увеличения объема продукции. При этом выявлен рост цен на мясо, рыбу, курятину, яйца и крупы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Крым и Севастополь получат субсидии на покупку топливаКак изменились цены в Крыму в июнеТопливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – власти
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Власти Севастополя рассказали о ситуации с продуктами в городе
Севастополь полностью обеспечен продуктами питания – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Севастополь на данный момент полностью обеспечен продуктами питания, ситуация на потребительском рынке стабильная. Об этом заявила начальник департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова на аппаратном совещании под руководством губернатора Михаила Развожаева.
"На сегодняшний день регион обеспечен товарными запасами в полном объеме. Предприятия торговли в приоритетном порядке обеспечиваются топливом, ситуация на потребительском рынке продуктами питания стабильна", – сказала она.
В то же время Развожаев, комментируя доклад Скорюковой, констатировал, что цены на продукты в Севастополе растут.
Глава профильного департамента сообщила, что в ходе мониторинга цен на продукты зафиксировано сезонное снижение цен на овощи на 4% за счет увеличения объема продукции. При этом выявлен рост цен на мясо, рыбу, курятину, яйца и крупы.
"Причинами повышения цен являются сложная логистика и увеличение стоимости топлива", – констатировала Скорюкова.
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