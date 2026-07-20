https://crimea.ria.ru/20260720/vlasti-sevastopolya-rasskazali-o-situatsii-s-produktami-v-gorode-1157802962.html

Власти Севастополя рассказали о ситуации с продуктами в городе

Власти Севастополя рассказали о ситуации с продуктами в городе - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Власти Севастополя рассказали о ситуации с продуктами в городе

Севастополь на данный момент полностью обеспечен продуктами питания, ситуация на потребительском рынке стабильная. Об этом заявила начальник департамента... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T19:45

2026-07-20T19:45

2026-07-20T19:45

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

цены в крыму

продукты

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/10/1156908467_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5828d19609158ba024a2037e98b687ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Севастополь на данный момент полностью обеспечен продуктами питания, ситуация на потребительском рынке стабильная. Об этом заявила начальник департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова на аппаратном совещании под руководством губернатора Михаила Развожаева.В то же время Развожаев, комментируя доклад Скорюковой, констатировал, что цены на продукты в Севастополе растут.Глава профильного департамента сообщила, что в ходе мониторинга цен на продукты зафиксировано сезонное снижение цен на овощи на 4% за счет увеличения объема продукции. При этом выявлен рост цен на мясо, рыбу, курятину, яйца и крупы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Крым и Севастополь получат субсидии на покупку топливаКак изменились цены в Крыму в июнеТопливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – власти

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, цены в крыму, продукты