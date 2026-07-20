Рейтинг@Mail.ru
В трех районах Крыма объявили высокую пожарную опасность - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260720/v-trekh-rayonakh-kryma-obyavili-vysokuyu-pozharnuyu-opasnost-1157816246.html
В трех районах Крыма объявили высокую пожарную опасность
В трех районах Крыма объявили высокую пожарную опасность - РИА Новости Крым, 20.07.2026
В трех районах Крыма объявили высокую пожарную опасность
В трех районах Крыма до 23 июля сохранится высокая пожарная опасность, предупредили региональном главке МЧС. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T19:06
2026-07-20T19:06
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
погода в крыму
крымская погода
прогноз
пожароопасный сезон в крыму
экстренное предупреждение
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/17/1132272774_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e1f0447048f611713361211cc93641bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В трех районах Крыма до 23 июля сохранится высокая пожарная опасность, предупредили региональном главке МЧС.Спасатели напомнили о запрете разведения открытого огня, сжигания мусора и сухой растительности.Режим чрезвычайной пожарной опасности действует на Западе Крыма с 20 июня. С 1 апреля в Крыму и Севастополе действует противопожарный сезон. За соблюдением правил пожарной безопасности на территории полуострова следять более трехсот межведомственных патрульных групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ограничили посещение лесовЧем грозит Крыму аномальная жараВ Крыму на пожаре спасли ежа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/17/1132272774_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0ace03edefdf6370df971211cabaea04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, гу мчс рф по республике крым, погода в крыму, крымская погода, прогноз, пожароопасный сезон в крыму, экстренное предупреждение
В трех районах Крыма объявили высокую пожарную опасность

МЧС Крыма объявило высокую пожарную опасность в трех районах полуострова

19:06 20.07.2026
 
© Минприроды КрымаНа территории Соколинского участкового лесничества тушат лесной пожар
На территории Соколинского участкового лесничества тушат лесной пожар
© Минприроды Крыма
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В трех районах Крыма до 23 июля сохранится высокая пожарная опасность, предупредили региональном главке МЧС.
"21-23 июля в центральных, западных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", – говорится в сообщении.
Спасатели напомнили о запрете разведения открытого огня, сжигания мусора и сухой растительности.
Режим чрезвычайной пожарной опасности действует на Западе Крыма с 20 июня. С 1 апреля в Крыму и Севастополе действует противопожарный сезон. За соблюдением правил пожарной безопасности на территории полуострова следять более трехсот межведомственных патрульных групп.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму ограничили посещение лесов
Чем грозит Крыму аномальная жара
В Крыму на пожаре спасли ежа
 
Новости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымПогода в КрымуКрымская погодаПрогнозПожароопасный сезон в КрымуЭкстренное предупреждение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:05Сжиженный баллонный газ в Крыму бесплатно: кто может получить и как
19:55Особый статус и снижение нагрузки – новые меры поддержки учителей
19:45Власти Севастополя рассказали о ситуации с продуктами в городе
19:34Туристка заблудилась на Большой севастопольской тропе
19:22Число раненных при ударе по автобусу в Шебекино выросло - что известно о состоянии
19:06В трех районах Крыма объявили высокую пожарную опасность
18:53Район Марьино в Симферополе и 5 пригородных сел на день останутся без воды
18:38В Феодосии детская больница получила современный хирургический аппарат
18:22Российские военные ударили по двум судам с военным грузом в Одессе
18:10В Севастополе стартуют две досуговые программы для детей
17:54Что происходит со светом в Джанкойском районе
17:43Семь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
17:34Мэр Ялты будет баллотироваться в Госдуму России
17:15Крымский мост: после открытия движения выросла очередь при въезде на полуостров
17:01Новый премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева
16:43Удар по пассажирскому автобусу в Шебекино – число раненых увеличилось
16:40В Евпатории произошел пожар на площади 1000 "квадратов"
16:31Изменилось расписание нескольких крымских поездов
16:16Во вторник в Севастополе ограничат электроснабжение
16:04Крымский мост открыли
Лента новостейМолния