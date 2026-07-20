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В трех районах Крыма объявили высокую пожарную опасность
В трех районах Крыма объявили высокую пожарную опасность - РИА Новости Крым, 20.07.2026
В трех районах Крыма объявили высокую пожарную опасность
В трех районах Крыма до 23 июля сохранится высокая пожарная опасность, предупредили региональном главке МЧС. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T19:06
2026-07-20T19:06
2026-07-20T19:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В трех районах Крыма до 23 июля сохранится высокая пожарная опасность, предупредили региональном главке МЧС.Спасатели напомнили о запрете разведения открытого огня, сжигания мусора и сухой растительности.Режим чрезвычайной пожарной опасности действует на Западе Крыма с 20 июня. С 1 апреля в Крыму и Севастополе действует противопожарный сезон. За соблюдением правил пожарной безопасности на территории полуострова следять более трехсот межведомственных патрульных групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ограничили посещение лесовЧем грозит Крыму аномальная жараВ Крыму на пожаре спасли ежа
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В трех районах Крыма объявили высокую пожарную опасность
МЧС Крыма объявило высокую пожарную опасность в трех районах полуострова