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В Севастополе стартуют две досуговые программы для детей - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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В Севастополе стартуют две досуговые программы для детей
В Севастополе стартуют две досуговые программы для детей - РИА Новости Крым, 20.07.2026
В Севастополе стартуют две досуговые программы для детей
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о старте двух бесплатных досуговых программ для детей. Об этом глава региона написал в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T18:10
2026-07-20T18:10
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
новый херсонес
дети
каникулы
образование в крыму и севастополе
тихон шевкунов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о старте двух бесплатных досуговых программ для детей. Об этом глава региона написал в своем канале в МАКС.Первая программа пройдет в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" при содействии митрополита Тихона. С 21 июля по 27 августа для учеников 8–10 классов будут организованы трехдневные просветительские смены. Ребят ждут экскурсии в Музей христианства, Музей античности и Византии, Музей Крыма и Новороссии, творческие мастерские, командные игры и мероприятия молодежного центра "Точка Опоры". Для участников предусмотрено трехразовое питание, а работать с детьми будут вожатые "Планеты детства". В общей сложности участниками программы станут более тысячи школьников.С 21 июля стартует проект "Планета детства в школах". Спортивные и творческие занятия, квесты, флешмобы и мастер-классы будут проходить три раза в неделю – по вторникам, средам и четвергам – на базе школ №9, 30, 37, 39 и 41. Присоединиться сможет любой ребенок старше семи лет – предварительная запись не требуется. Программа продлится до 27 августа.Ранее в Севастополе отменили третью смену в детских лагерях ради безопасности детей. Решение было принято с учетом неопределенности, связанной с атаками врага, уточнил Развожаев.22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из "Артека". Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из "Артека" после приостановки работы завершили вывоз детейВ Севастополе ограничили размещение детских спортивных группОстановка работы детских лагерей в Крыму: что нужно знать родителям
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60
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, новый херсонес, дети, каникулы, образование в крыму и севастополе, тихон шевкунов
В Севастополе стартуют две досуговые программы для детей

В Севастополе запускают две бесплатные досугово-культурные программы для детей

18:10 20.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о старте двух бесплатных досуговых программ для детей. Об этом глава региона написал в своем канале в МАКС.
"Для ребят, которые не поехали в детские оздоровительные лагеря на третью смену, запускаем сразу две бесплатные программы. Они помогут провести каникулы интересно, с пользой и в кругу сверстников", – рассказал губернатор.
Первая программа пройдет в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" при содействии митрополита Тихона. С 21 июля по 27 августа для учеников 8–10 классов будут организованы трехдневные просветительские смены. Ребят ждут экскурсии в Музей христианства, Музей античности и Византии, Музей Крыма и Новороссии, творческие мастерские, командные игры и мероприятия молодежного центра "Точка Опоры". Для участников предусмотрено трехразовое питание, а работать с детьми будут вожатые "Планеты детства". В общей сложности участниками программы станут более тысячи школьников.
С 21 июля стартует проект "Планета детства в школах". Спортивные и творческие занятия, квесты, флешмобы и мастер-классы будут проходить три раза в неделю – по вторникам, средам и четвергам – на базе школ №9, 30, 37, 39 и 41. Присоединиться сможет любой ребенок старше семи лет – предварительная запись не требуется. Программа продлится до 27 августа.
Ранее в Севастополе отменили третью смену в детских лагерях ради безопасности детей. Решение было принято с учетом неопределенности, связанной с атаками врага, уточнил Развожаев.
22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из "Артека". Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года.
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