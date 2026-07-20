https://crimea.ria.ru/20260720/v-sevastopole-startuyut-dve-dosugovye-programmy-dlya-detey-1157814921.html

В Севастополе стартуют две досуговые программы для детей

В Севастополе стартуют две досуговые программы для детей - РИА Новости Крым, 20.07.2026

В Севастополе стартуют две досуговые программы для детей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о старте двух бесплатных досуговых программ для детей. Об этом глава региона написал в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T18:10

2026-07-20T18:10

2026-07-20T18:10

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михаил развожаев

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тихон шевкунов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о старте двух бесплатных досуговых программ для детей. Об этом глава региона написал в своем канале в МАКС.Первая программа пройдет в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" при содействии митрополита Тихона. С 21 июля по 27 августа для учеников 8–10 классов будут организованы трехдневные просветительские смены. Ребят ждут экскурсии в Музей христианства, Музей античности и Византии, Музей Крыма и Новороссии, творческие мастерские, командные игры и мероприятия молодежного центра "Точка Опоры". Для участников предусмотрено трехразовое питание, а работать с детьми будут вожатые "Планеты детства". В общей сложности участниками программы станут более тысячи школьников.С 21 июля стартует проект "Планета детства в школах". Спортивные и творческие занятия, квесты, флешмобы и мастер-классы будут проходить три раза в неделю – по вторникам, средам и четвергам – на базе школ №9, 30, 37, 39 и 41. Присоединиться сможет любой ребенок старше семи лет – предварительная запись не требуется. Программа продлится до 27 августа.Ранее в Севастополе отменили третью смену в детских лагерях ради безопасности детей. Решение было принято с учетом неопределенности, связанной с атаками врага, уточнил Развожаев.22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из "Артека". Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из "Артека" после приостановки работы завершили вывоз детейВ Севастополе ограничили размещение детских спортивных группОстановка работы детских лагерей в Крыму: что нужно знать родителям

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, новый херсонес, дети, каникулы, образование в крыму и севастополе, тихон шевкунов