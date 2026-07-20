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В Севастополе стартует выдача QR-кодов на баллонный газ - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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В Севастополе стартует выдача QR-кодов на баллонный газ
В Севастополе стартует выдача QR-кодов на баллонный газ - РИА Новости Крым, 20.07.2026
В Севастополе стартует выдача QR-кодов на баллонный газ
В понедельник, 20 июля, с 22:30 в Севастополе стартует выдача QR-кодов на покупки пропан-бутана. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T21:41
2026-07-20T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В понедельник, 20 июля, с 22:30 в Севастополе стартует выдача QR-кодов на покупки пропан-бутана. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Получение кодов на заправку баллонов не привязано к номеру автомобиля. В поле для номера автомобиля надо указать номер паспорта баллона, его нужно взять с собой на АЗС, пояснил Развожаев.Заправить газ в баллоны можно будет только на одной заправке на Городском шоссе 15, лимит до 40 литров.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству разработать предложение по субсидированию покупки населением сжиженного газа в баллонах, который существенно вырос в цене.Также глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, газ, газоснабжение
В Севастополе стартует выдача QR-кодов на баллонный газ

Севастопольцы могут получить QR-коды на покупку пропан-бутана с 22:30 в понедельник

21:41 20.07.2026 (обновлено: 21:43 20.07.2026)
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Мо / Перейти в фотобанкГазовые баллоны
Газовые баллоны
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Мо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В понедельник, 20 июля, с 22:30 в Севастополе стартует выдача QR-кодов на покупки пропан-бутана. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Получение кодов на заправку баллонов не привязано к номеру автомобиля. В поле для номера автомобиля надо указать номер паспорта баллона, его нужно взять с собой на АЗС, пояснил Развожаев.
"Заправка будет происходить только поверенных баллонов с актуальным сроком эксплуатации. Заправка неисправного или не прошедшего поверку баллонов запрещена. Подавайте заявки сейчас, выдача кодов начнется с 22:30", – проинформировал губернатор.
Заправить газ в баллоны можно будет только на одной заправке на Городском шоссе 15, лимит до 40 литров.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству разработать предложение по субсидированию покупки населением сжиженного газа в баллонах, который существенно вырос в цене.
Также глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно.
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Новости СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевГазГазоснабжение
 
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