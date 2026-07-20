https://crimea.ria.ru/20260720/v-sevastopole-startuet-vydacha-qr-kodov-na-ballonnyy-gaz-1157818918.html

В Севастополе стартует выдача QR-кодов на баллонный газ

В Севастополе стартует выдача QR-кодов на баллонный газ - РИА Новости Крым, 20.07.2026

В Севастополе стартует выдача QR-кодов на баллонный газ

В понедельник, 20 июля, с 22:30 в Севастополе стартует выдача QR-кодов на покупки пропан-бутана. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T21:41

2026-07-20T21:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В понедельник, 20 июля, с 22:30 в Севастополе стартует выдача QR-кодов на покупки пропан-бутана. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Получение кодов на заправку баллонов не привязано к номеру автомобиля. В поле для номера автомобиля надо указать номер паспорта баллона, его нужно взять с собой на АЗС, пояснил Развожаев.Заправить газ в баллоны можно будет только на одной заправке на Городском шоссе 15, лимит до 40 литров.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству разработать предложение по субсидированию покупки населением сжиженного газа в баллонах, который существенно вырос в цене.Также глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, газ, газоснабжение