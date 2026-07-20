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В Севастополе бесплатно обучат детей плаванию
В Севастополе бесплатно обучат детей плаванию - РИА Новости Крым, 20.07.2026
В Севастополе бесплатно обучат детей плаванию
Во вторник, 21 июля, на городских пляжах Севастополя стартует ежегодная акция "Научись плавать". Шесть бесплатных занятий рассчитаны на детей от 6 до 14 лет. Об РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T22:18
2026-07-20T22:18
2026-07-20T22:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Во вторник, 21 июля, на городских пляжах Севастополя стартует ежегодная акция "Научись плавать". Шесть бесплатных занятий рассчитаны на детей от 6 до 14 лет. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Занятия с 21 июля по 16 августа традиционно будут проходить на городских пляжах "Омега", "Солнечный" и "Учкуевка", кроме понедельника, с 9:00 до 13:00. По словам Развожаева, ежегодная акция пользуется большим спросом у севастопольцев. Поэтому в этом году добавили еще один пляж "Аквамарин" в парке Победы.Развожаев уточнил, что каждое занятие длится академический час, в это время входит обязательный инструктаж, разминка, тренировка и подвижные игры в воде, с ребятами работают профессиональные тренеры.Записаться на акцию можно по телефону +7 (978) 065-40-37 в рабочие дни с 9:00 до 17:00. Или оставить заявку по ссылке, с вами свяжутся.Купальный сезон в Севастополе стартовал 15 июля. В городе для отдыха подготовлены 24 пляжа. К купальному сезону операторы благоустроили территории: подсыпали гальку, восстановили твердое покрытие, отремонтировали и покрасили кабины для переодевания, навесы и другие элементы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с начала купального сезона утонул один человекВ Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжахВ Анапе еще 89 пляжам дали добро на открытие сезона
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севастополь, новости севастополя, плавание, дети
В Севастополе бесплатно обучат детей плаванию
В Севастополе стартует ежегодная акция "Научись плавать"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Во вторник, 21 июля, на городских пляжах Севастополя стартует ежегодная акция "Научись плавать". Шесть бесплатных занятий рассчитаны на детей от 6 до 14 лет. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Этот социальный проект реализуется по моему поручению уже шестой год, в этом году открыты группы для детей и подростков от 6 до 12 лет и ребят с особенностями в развитии от 6 до 14 лет", – написал в своем канале в МАКС губернатор.
Занятия с 21 июля по 16 августа традиционно будут проходить на городских пляжах "Омега", "Солнечный" и "Учкуевка", кроме понедельника, с 9:00 до 13:00. По словам Развожаева, ежегодная акция пользуется большим спросом у севастопольцев. Поэтому в этом году добавили еще один пляж "Аквамарин" в парке Победы.
Развожаев уточнил, что каждое занятие длится академический час, в это время входит обязательный инструктаж, разминка, тренировка и подвижные игры в воде, с ребятами работают профессиональные тренеры.
Записаться на акцию можно по телефону +7 (978) 065-40-37 в рабочие дни с 9:00 до 17:00. Или оставить заявку по ссылке
, с вами свяжутся.
Купальный сезон в Севастополе стартовал 15 июля. В городе для отдыха подготовлены
24 пляжа. К купальному сезону операторы благоустроили территории: подсыпали гальку, восстановили твердое покрытие, отремонтировали и покрасили кабины для переодевания, навесы и другие элементы.
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