В порту Одессы ВС РФ разбомбили резервуары с топливом
В порту Одессы нанесены удары по резервуарам с ГСМ
09:05 20.07.2026 (обновлено: 09:06 20.07.2026)
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные тушат возгорание в Одессе
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по резервуарам с ГСМ в пору Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
Высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.
Накануне Минобороны РФ сообщило о поражении ракетами и барражирующими боеприпасами цеха сборки БПЛА в порту "Одесса", склада с западным военным имуществом в порту "Южный" и два судна с военным грузом на рейде порта "Одесса".
Также 19 июля российская армия нанесла удары по украинскому газоперерабатывающему заводу в Харьковской области и логистическому центру на Черниговщине.
В ночь на воскресенье также был нанесен массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по порту "Южный" Одесской области.