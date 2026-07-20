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В порту Одессы ВС РФ разбомбили резервуары с топливом - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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В порту Одессы ВС РФ разбомбили резервуары с топливом
В порту Одессы ВС РФ разбомбили резервуары с топливом - РИА Новости Крым, 20.07.2026
В порту Одессы ВС РФ разбомбили резервуары с топливом
Российские военные нанесли удары по резервуарам с ГСМ в пору Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T09:05
2026-07-20T09:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по резервуарам с ГСМ в пору Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении. Накануне Минобороны РФ сообщило о поражении ракетами и барражирующими боеприпасами цеха сборки БПЛА в порту "Одесса", склада с западным военным имуществом в порту "Южный" и два судна с военным грузом на рейде порта "Одесса".Также 19 июля российская армия нанесла удары по украинскому газоперерабатывающему заводу в Харьковской области и логистическому центру на Черниговщине.В ночь на воскресенье также был нанесен массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по порту "Южный" Одесской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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удары по украине, одесса, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
В порту Одессы ВС РФ разбомбили резервуары с топливом

В порту Одессы нанесены удары по резервуарам с ГСМ

09:05 20.07.2026 (обновлено: 09:06 20.07.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные тушат возгорание в Одессе
Украинские пожарные тушат возгорание в Одессе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по резервуарам с ГСМ в пору Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

Высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.

Накануне Минобороны РФ сообщило о поражении ракетами и барражирующими боеприпасами цеха сборки БПЛА в порту "Одесса", склада с западным военным имуществом в порту "Южный" и два судна с военным грузом на рейде порта "Одесса".
Также 19 июля российская армия нанесла удары по украинскому газоперерабатывающему заводу в Харьковской области и логистическому центру на Черниговщине.
В ночь на воскресенье также был нанесен массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по порту "Южный" Одесской области.
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Удары по УкраинеОдессаНовости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
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