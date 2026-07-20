https://crimea.ria.ru/20260720/v-portu-odessy-vs-rf-razbombili-rezervuary-s-toplivom-1157786692.html

В порту Одессы ВС РФ разбомбили резервуары с топливом

В порту Одессы ВС РФ разбомбили резервуары с топливом - РИА Новости Крым, 20.07.2026

В порту Одессы ВС РФ разбомбили резервуары с топливом

Российские военные нанесли удары по резервуарам с ГСМ в пору Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T09:05

2026-07-20T09:05

2026-07-20T09:06

удары по украине

одесса

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по резервуарам с ГСМ в пору Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении. Накануне Минобороны РФ сообщило о поражении ракетами и барражирующими боеприпасами цеха сборки БПЛА в порту "Одесса", склада с западным военным имуществом в порту "Южный" и два судна с военным грузом на рейде порта "Одесса".Также 19 июля российская армия нанесла удары по украинскому газоперерабатывающему заводу в Харьковской области и логистическому центру на Черниговщине.В ночь на воскресенье также был нанесен массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по порту "Южный" Одесской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, одесса, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф