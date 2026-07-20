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В ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасатель - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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В ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасатель
В ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасатель - РИА Новости Крым, 20.07.2026
В ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасатель
Вооруженные формирования Украины атаковали машину МЧС и несколько гражданских автомобилей в Луганской Народной Республике (ЛНР). Есть погибшие и пострадавшие... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T14:01
2026-07-20T14:01
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
новости
происшествия
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины атаковали машину МЧС и несколько гражданских автомобилей в Луганской Народной Республике (ЛНР). Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.По его информации, 19 июля в Перевальском муниципальном округе украинский БПЛА атаковал машину МЧС, которая возвращалась после тушения пожара. В результате один сотрудник МЧС погиб, четверо пострадали.В Каменнобродском районе Луганска противник ударил по легковому автомобилю, погиб 29-летний мужчина. В Стаханове и на выезде из Алчевска атакованы два гражданских грузовика, ранен 60-летний мужчина.Также ВСУ атаковали объекты в Кременском, Старобельском, Новоайдарском и Перевальском муниципальных округах, Первомайске и Северодонецке. Ранения получила 65-летняя женщина.Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО сбили 381 вражеский дрон над несколькими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море беспилотники атаковали еще один танкерДрон ВСУ убил мотоциклиста в Белгородской областиЧисло пострадавших после налета ВСУ на Подмосковье выросло до 10
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости, происшествия, атаки всу
В ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасатель

В ДНР спасатель погиб и еще четверо пострадали при атаке ВСУ на машину МЧС

14:01 20.07.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины атаковали машину МЧС и несколько гражданских автомобилей в Луганской Народной Республике (ЛНР). Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.
"ВФУ продолжают действовать террористическими методами. Бьют по мирным людям и тем, кто первым приходит на помощь", – подчеркнул Пасечник.
По его информации, 19 июля в Перевальском муниципальном округе украинский БПЛА атаковал машину МЧС, которая возвращалась после тушения пожара. В результате один сотрудник МЧС погиб, четверо пострадали.
В Каменнобродском районе Луганска противник ударил по легковому автомобилю, погиб 29-летний мужчина. В Стаханове и на выезде из Алчевска атакованы два гражданских грузовика, ранен 60-летний мужчина.
Также ВСУ атаковали объекты в Кременском, Старобельском, Новоайдарском и Перевальском муниципальных округах, Первомайске и Северодонецке. Ранения получила 65-летняя женщина.
"Последствия вражеских ударов фиксируют следователи Следственного управления Следственного комитета России по ЛНР. Всего за сутки системами ПВО и мобильными огневыми группами сбито свыше 40 воздушных целей", – сообщил Пасечник.
Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО сбили 381 вражеский дрон над несколькими регионами России.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникНовостиПроисшествияАтаки ВСУ
 
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