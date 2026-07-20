https://crimea.ria.ru/20260720/v-lnr-ukrainskiy-dron-atakoval-mashinu-mchs-pogib-spasatel-1157793504.html

В ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасатель

В ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасатель - РИА Новости Крым, 20.07.2026

В ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасатель

Вооруженные формирования Украины атаковали машину МЧС и несколько гражданских автомобилей в Луганской Народной Республике (ЛНР). Есть погибшие и пострадавшие... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T14:01

2026-07-20T14:01

2026-07-20T14:01

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

новости

происшествия

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины атаковали машину МЧС и несколько гражданских автомобилей в Луганской Народной Республике (ЛНР). Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.По его информации, 19 июля в Перевальском муниципальном округе украинский БПЛА атаковал машину МЧС, которая возвращалась после тушения пожара. В результате один сотрудник МЧС погиб, четверо пострадали.В Каменнобродском районе Луганска противник ударил по легковому автомобилю, погиб 29-летний мужчина. В Стаханове и на выезде из Алчевска атакованы два гражданских грузовика, ранен 60-летний мужчина.Также ВСУ атаковали объекты в Кременском, Старобельском, Новоайдарском и Перевальском муниципальных округах, Первомайске и Северодонецке. Ранения получила 65-летняя женщина.Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО сбили 381 вражеский дрон над несколькими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море беспилотники атаковали еще один танкерДрон ВСУ убил мотоциклиста в Белгородской областиЧисло пострадавших после налета ВСУ на Подмосковье выросло до 10

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости, происшествия, атаки всу