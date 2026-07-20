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В Феодосии детская больница получила современный хирургический аппарат

В Феодосии детская больница получила современный хирургический аппарат - РИА Новости Крым, 20.07.2026

В Феодосии детская больница получила современный хирургический аппарат

Для детской больницы Феодосийского медцентра приобретен современный хирургический аппарат с С-дугой. Его стоимость составляет 15,3 миллиона рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T18:38

2026-07-20T18:38

2026-07-20T18:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Для детской больницы Феодосийского медцентра приобретен современный хирургический аппарат с С-дугой. Его стоимость составляет 15,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма.Аппарат предназначен для высокоточной интраоперационной визуализации. Его конструкция обеспечивает свободное перемещение вокруг операционного стола, позволяя выполнять многопроекционное исследование под любым углом прямо во время операции. При этом лучевая нагрузка на организм ребенка существенно снижена.И подчеркнули, новый аппарат позволит минимизировать риск послеоперационных осложнений и расширить спектр хирургических вмешательств.Ранее сообщалось, что Феодосийский медицинский центр получил современный передвижной комплекс для проведения флюорографии и маммографии стоимостью 26 млн рублей. Это позволит проводить диагностику жителям двух феодосийских поселков без выезда в город.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медицинская реабилитация в Крыму: где ее получить и что меняетсяВ Перинатальный центр в Симферополе закупили новое оборудованиеВ кожвендиспансер Крыма купили аппарат для удаления новообразований

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, дети