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В Феодосии детская больница получила современный хирургический аппарат - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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В Феодосии детская больница получила современный хирургический аппарат
В Феодосии детская больница получила современный хирургический аппарат - РИА Новости Крым, 20.07.2026
В Феодосии детская больница получила современный хирургический аппарат
Для детской больницы Феодосийского медцентра приобретен современный хирургический аппарат с С-дугой. Его стоимость составляет 15,3 миллиона рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T18:38
2026-07-20T18:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Для детской больницы Феодосийского медцентра приобретен современный хирургический аппарат с С-дугой. Его стоимость составляет 15,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма.Аппарат предназначен для высокоточной интраоперационной визуализации. Его конструкция обеспечивает свободное перемещение вокруг операционного стола, позволяя выполнять многопроекционное исследование под любым углом прямо во время операции. При этом лучевая нагрузка на организм ребенка существенно снижена.И подчеркнули, новый аппарат позволит минимизировать риск послеоперационных осложнений и расширить спектр хирургических вмешательств.Ранее сообщалось, что Феодосийский медицинский центр получил современный передвижной комплекс для проведения флюорографии и маммографии стоимостью 26 млн рублей. Это позволит проводить диагностику жителям двух феодосийских поселков без выезда в город.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медицинская реабилитация в Крыму: где ее получить и что меняетсяВ Перинатальный центр в Симферополе закупили новое оборудованиеВ кожвендиспансер Крыма купили аппарат для удаления новообразований
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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феодосия, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, дети
В Феодосии детская больница получила современный хирургический аппарат

Для детской больницы Феодосийского медцентра закупили современный хирургический аппарат

18:38 20.07.2026
 
© Минздрав КрымаВ детскую больницу Феодосийского медцентра поставлен современный хирургический аппарат с С-дугой
В детскую больницу Феодосийского медцентра поставлен современный хирургический аппарат с С-дугой
© Минздрав Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Для детской больницы Феодосийского медцентра приобретен современный хирургический аппарат с С-дугой. Его стоимость составляет 15,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма.
"В операционный блок детской больницы ГБУЗ РК "Феодосийский медицинский центр" приобретен передвижной хирургический рентгенотелевизионный аппарат типа "С-дуга"... Закупка осуществлена за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Крыма", – говорится в сообщении.
Аппарат предназначен для высокоточной интраоперационной визуализации. Его конструкция обеспечивает свободное перемещение вокруг операционного стола, позволяя выполнять многопроекционное исследование под любым углом прямо во время операции. При этом лучевая нагрузка на организм ребенка существенно снижена.
"Использование "С-дуги" позволяет детским хирургам и травматологам-ортопедам с максимальной точностью проводить закрытую репозицию костных отломков, осуществлять точное позиционирование металлоконструкций при остеосинтезе", – рассказали в министерстве.
И подчеркнули, новый аппарат позволит минимизировать риск послеоперационных осложнений и расширить спектр хирургических вмешательств.
Ранее сообщалось, что Феодосийский медицинский центр получил современный передвижной комплекс для проведения флюорографии и маммографии стоимостью 26 млн рублей. Это позволит проводить диагностику жителям двух феодосийских поселков без выезда в город.
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В кожвендиспансер Крыма купили аппарат для удаления новообразований
 
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