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В Евпатории произошел пожар на площади 1000 "квадратов" - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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В Евпатории произошел пожар на площади 1000 "квадратов"
В Евпатории произошел пожар на площади 1000 "квадратов" - РИА Новости Крым, 20.07.2026
В Евпатории произошел пожар на площади 1000 "квадратов"
В понедельник, 20 июля, в Евпатории произошел ландшафтный пожар на площади 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T16:40
2026-07-20T16:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В понедельник, 20 июля, в Евпатории произошел ландшафтный пожар на площади 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.В 13:55 возгорание было локализовано на площади 1 тысяча квадратных метров, потушить пожар удалось в 16:30. На месте работали 58 человек и 14 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Домодедово после атаки ВСУ горит индустриальный парк "Южные врата"Пожар у трассы "Таврида" под Симферополем полностью потушилиВ Алуште загорелось кафе
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РИА Новости Крым
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евпатория, новости крыма, происшествия, гу мчс рф по республике крым, пожар
В Евпатории произошел пожар на площади 1000 "квадратов"

Пожар в Евпатории на площади 1000 квадратных метров потушили крымские спасатели

16:40 20.07.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Евпатории
Пожар в Евпатории
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В понедельник, 20 июля, в Евпатории произошел ландшафтный пожар на площади 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"В 12:35 поступило сообщение о возгорании сухой растительности на улице 5-й Авиагородок... По прибытии были установлены два очага возгорания. Огонь быстро распространился из-за жаркой и сухой погоды", – сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Крыму.
В 13:55 возгорание было локализовано на площади 1 тысяча квадратных метров, потушить пожар удалось в 16:30. На месте работали 58 человек и 14 единиц техники.
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ЕвпаторияНовости КрымаПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымПожар
 
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