https://crimea.ria.ru/20260720/v-evpatorii-proizoshel-pozhar-na-ploschadi-1000-kvadratov-1157810887.html
В Евпатории произошел пожар на площади 1000 "квадратов"
В Евпатории произошел пожар на площади 1000 "квадратов" - РИА Новости Крым, 20.07.2026
В Евпатории произошел пожар на площади 1000 "квадратов"
В понедельник, 20 июля, в Евпатории произошел ландшафтный пожар на площади 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T16:40
2026-07-20T16:40
2026-07-20T16:40
евпатория
новости крыма
происшествия
гу мчс рф по республике крым
пожар
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/14/1157811263_0:90:1545:959_1920x0_80_0_0_eaf597b4db485abe885cc140aca66694.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В понедельник, 20 июля, в Евпатории произошел ландшафтный пожар на площади 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.В 13:55 возгорание было локализовано на площади 1 тысяча квадратных метров, потушить пожар удалось в 16:30. На месте работали 58 человек и 14 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Домодедово после атаки ВСУ горит индустриальный парк "Южные врата"Пожар у трассы "Таврида" под Симферополем полностью потушилиВ Алуште загорелось кафе
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/14/1157811263_130:0:1409:959_1920x0_80_0_0_b2b7852c825089ad6797a96a1a666be3.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евпатория, новости крыма, происшествия, гу мчс рф по республике крым, пожар
В Евпатории произошел пожар на площади 1000 "квадратов"
Пожар в Евпатории на площади 1000 квадратных метров потушили крымские спасатели