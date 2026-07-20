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В Домодедово после атаки ВСУ горит индустриальный парк "Южные врата" - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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В Домодедово после атаки ВСУ горит индустриальный парк "Южные врата"
В Домодедово после атаки ВСУ горит индустриальный парк "Южные врата" - РИА Новости Крым, 20.07.2026
В Домодедово после атаки ВСУ горит индустриальный парк "Южные врата"
В Домодедово после дроновой атаки ВСУ начался пожар в индустриальном парке "Южные врата", также ранены шесть мирных жителей. Об этом сообщила глава городского... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T09:42
2026-07-20T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Домодедово после дроновой атаки ВСУ начался пожар в индустриальном парке "Южные врата", также ранены шесть мирных жителей. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.Всего шесть человек с травмами различной степени тяжести находятся в Домодедовской больнице. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, уточнила Хрусталева.Как сообщалось ранее в понедельник, украинские беспилотники в ночь на понедельник атаковали Московскую область, ранения получили два человека, повреждены несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры.СК возбудил дело о теракте после массированной атаки ВСУ в московском регионе.Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил, что с вечера воскресенья в направлении Москвы летели свыше 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на склады Wildberries – 15 человек находятся в тяжелом состоянииВ Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвы
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москва, московская область, атаки всу, происшествия, пожар, новости, новости сво
В Домодедово после атаки ВСУ горит индустриальный парк "Южные врата"

В Домодедово после атаки ВСУ ранены 6 человек и горит индустриальный парк "Южные врата"

09:42 20.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Домодедово после дроновой атаки ВСУ начался пожар в индустриальном парке "Южные врата", также ранены шесть мирных жителей. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.
"Сегодня ночью силами ПВО была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. К сожалению, есть пострадавшие и нанесен урон инфраструктуре. <…> произошло возгорание на территории индустриального парка "Южные врата". Пожар локализован, продолжается его тушение", - написала она в своем канале МАКС.
Всего шесть человек с травмами различной степени тяжести находятся в Домодедовской больнице. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, уточнила Хрусталева.
Как сообщалось ранее в понедельник, украинские беспилотники в ночь на понедельник атаковали Московскую область, ранения получили два человека, повреждены несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры.
СК возбудил дело о теракте после массированной атаки ВСУ в московском регионе.
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил, что с вечера воскресенья в направлении Москвы летели свыше 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.
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