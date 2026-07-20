https://crimea.ria.ru/20260720/v-domodedovo-posle-ataki-vsu-gorit-industrialnyy-park-yuzhnye-vrata-1157787647.html

В Домодедово после атаки ВСУ горит индустриальный парк "Южные врата"

В Домодедово после атаки ВСУ горит индустриальный парк "Южные врата" - РИА Новости Крым, 20.07.2026

В Домодедово после атаки ВСУ горит индустриальный парк "Южные врата"

В Домодедово после дроновой атаки ВСУ начался пожар в индустриальном парке "Южные врата", также ранены шесть мирных жителей. Об этом сообщила глава городского... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T09:42

2026-07-20T09:42

2026-07-20T09:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Домодедово после дроновой атаки ВСУ начался пожар в индустриальном парке "Южные врата", также ранены шесть мирных жителей. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.Всего шесть человек с травмами различной степени тяжести находятся в Домодедовской больнице. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, уточнила Хрусталева.Как сообщалось ранее в понедельник, украинские беспилотники в ночь на понедельник атаковали Московскую область, ранения получили два человека, повреждены несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры.СК возбудил дело о теракте после массированной атаки ВСУ в московском регионе.Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил, что с вечера воскресенья в направлении Москвы летели свыше 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на склады Wildberries – 15 человек находятся в тяжелом состоянииВ Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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