Рейтинг@Mail.ru
В Черном море уничтожены безэкипажные катера - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260720/v-chernom-more-unichtozheny-bezekipazhnye-katera-1157795773.html
В Черном море уничтожены безэкипажные катера
В Черном море уничтожены безэкипажные катера - РИА Новости Крым, 20.07.2026
В Черном море уничтожены безэкипажные катера
Военнослужащие Черноморского флота ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ за сутки. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T12:24
2026-07-20T12:28
срочные новости крыма
крым
черное море
новости севастополя
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безэкипажные катера
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/12/1138977416_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_b8114e879501172172ca281da67cd00c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие Черноморского флота ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ за сутки. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в понедельник.Накануне армия России также уничтожила два безэкипажных катера в Черноморской акватории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видеоПять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море – видео
крым
черное море
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/12/1138977416_296:0:1661:1024_1920x0_80_0_0_793d7c7d68e281b29d63a62921a8e346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
срочные новости крыма, крым, черное море, новости севастополя, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), безэкипажные катера
В Черном море уничтожены безэкипажные катера

В Черном море уничтожены безэкипажные катера

12:24 20.07.2026 (обновлено: 12:28 20.07.2026)
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров ВСУ
Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ
© Министерство обороны РФ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие Черноморского флота ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ за сутки. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в понедельник.
"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ", – говорится в сообщении.
Накануне армия России также уничтожила два безэкипажных катера в Черноморской акватории.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море
"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видео
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море – видео
 
Срочные новости КрымаКрымЧерное мореНовости СевастополяСевастопольЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безэкипажные катера
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала