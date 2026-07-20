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В Черном море уничтожены безэкипажные катера
В Черном море уничтожены безэкипажные катера - РИА Новости Крым, 20.07.2026
В Черном море уничтожены безэкипажные катера
Военнослужащие Черноморского флота ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ за сутки. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T12:24
2026-07-20T12:24
2026-07-20T12:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие Черноморского флота ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ за сутки. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в понедельник.Накануне армия России также уничтожила два безэкипажных катера в Черноморской акватории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видеоПять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море – видео
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В Черном море уничтожены безэкипажные катера
В Черном море уничтожены безэкипажные катера
12:24 20.07.2026 (обновлено: 12:28 20.07.2026)