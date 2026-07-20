https://crimea.ria.ru/20260720/v-chernom-more-bespilotniki-atakovali-esche-odin-tanker-1157791869.html
В Черном море беспилотники атаковали еще один танкер
В Черном море беспилотники атаковали еще один танкер - РИА Новости Крым, 20.07.2026
В Черном море беспилотники атаковали еще один танкер
Еще один танкер атакован вражеским БПЛА на нефтетерминале "Каспийского трубопроводного консорциума" в Черном море, информирует в понедельник пресс-служба КТК. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T11:25
2026-07-20T11:25
2026-07-20T11:25
танкер
черное море
атаки всу
каспийский трубопроводный консорциум
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139719061_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_b47bd7606586884a5d9d2316ae6900e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Еще один танкер атакован вражеским БПЛА на нефтетерминале "Каспийского трубопроводного консорциума" в Черном море, информирует в понедельник пресс-служба КТК.Накануне на нефтетерминале в Черном море атаке дронов подверглись два танкера. На борту танкеров под флагами Либерии (ASIA) и Маршалловых островов (NISSOS IOS) находились международные экипажи, пострадавших нет, разлива нефти не допущено. Однако погрузка нефти была остановлена. Атаку резко осудил Казахстан. В МИД страны заявили, что рассматривает такие удары как недопустимое посягательство на экономические интересы республики.В результате попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках танкера. Пожар в течение нескольких часов был ликвидирован.Подчеркивается, что новая атака совершена, несмотря на резкое осуждение МИД и Минэнерго Казахстана ударов от 19 июля. В Консорциуме не сомневаются, что эти заявления были получены адресатами, но проигнорированы.Уточняется также, что после террористической атаки от 19 июля на гражданские морские танкеры в акватории Морского терминала КТК при перевалке нефти грузоотправителей из Казахстана и США погрузка сырья была возобновлена вечером 19 июля.Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судовНефтяной танкер Nordic Zenith атакован в Черном мореВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139719061_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_3ae2414f8bf47bc575e13df195d126af.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
танкер, черное море, атаки всу, каспийский трубопроводный консорциум
В Черном море беспилотники атаковали еще один танкер
В Черном море беспилотники атаковали еще один танкер на топливном терминале КТК
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Еще один танкер атакован вражеским БПЛА на нефтетерминале "Каспийского трубопроводного консорциума" в Черном море, информирует в понедельник пресс-служба КТК.
Накануне на нефтетерминале в Черном море атаке дронов подверглись два танкера. На борту танкеров под флагами Либерии (ASIA) и Маршалловых островов (NISSOS IOS) находились международные экипажи, пострадавших нет, разлива нефти не допущено. Однако погрузка нефти была остановлена. Атаку резко осудил Казахстан. В МИД страны заявили, что рассматривает такие удары как недопустимое посягательство на экономические интересы республики.
"20 июля вновь был атакован гражданский морской танкер на морском терминале КТК. Террористическая атака беспилотным летательным аппаратом была произведена на танкер NELSA находившийся на погрузке у ВПУ-1", – сказано в сообщении.
В результате попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках танкера. Пожар в течение нескольких часов был ликвидирован.
"Интернациональный экипаж эвакуирован на буксирах КТК в составе 22 человек, за исключением капитана и старшего помощника капитана. Танкер сохранил плавучесть. Погрузка нефти остановлена, разлива нефти и ее воспламенения не допущено", – информирует пресс-служба.
Подчеркивается, что новая атака совершена, несмотря на резкое осуждение МИД и Минэнерго Казахстана ударов от 19 июля. В Консорциуме не сомневаются, что эти заявления были получены адресатами, но проигнорированы.
"Страна-агрессор при подготовке атаки на находящийся под погрузкой танкер понимала, что создает огромные экологические и техногенные риски, а также подвергает угрозе жизни членов экипажа из разных стран. Ожидаем, что страны-участницы КТК осудят указанные атаки и… выработают практические меры по остановке террористических нападений на инфраструктуру экспорта углеводородного сырья, добытого международными консорциумами на территории Республики Казахстан", – сказано в заявлении компании.
Уточняется также, что после террористической атаки от 19 июля на гражданские морские танкеры в акватории Морского терминала КТК при перевалке нефти грузоотправителей из Казахстана и США погрузка сырья была возобновлена вечером 19 июля.
Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям
по украинскому урегулированию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: