https://crimea.ria.ru/20260720/v-chernom-more-bespilotniki-atakovali-esche-odin-tanker-1157791869.html

В Черном море беспилотники атаковали еще один танкер

В Черном море беспилотники атаковали еще один танкер - РИА Новости Крым, 20.07.2026

В Черном море беспилотники атаковали еще один танкер

Еще один танкер атакован вражеским БПЛА на нефтетерминале "Каспийского трубопроводного консорциума" в Черном море, информирует в понедельник пресс-служба КТК. РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T11:25

2026-07-20T11:25

2026-07-20T11:25

танкер

черное море

атаки всу

каспийский трубопроводный консорциум

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Еще один танкер атакован вражеским БПЛА на нефтетерминале "Каспийского трубопроводного консорциума" в Черном море, информирует в понедельник пресс-служба КТК.Накануне на нефтетерминале в Черном море атаке дронов подверглись два танкера. На борту танкеров под флагами Либерии (ASIA) и Маршалловых островов (NISSOS IOS) находились международные экипажи, пострадавших нет, разлива нефти не допущено. Однако погрузка нефти была остановлена. Атаку резко осудил Казахстан. В МИД страны заявили, что рассматривает такие удары как недопустимое посягательство на экономические интересы республики.В результате попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках танкера. Пожар в течение нескольких часов был ликвидирован.Подчеркивается, что новая атака совершена, несмотря на резкое осуждение МИД и Минэнерго Казахстана ударов от 19 июля. В Консорциуме не сомневаются, что эти заявления были получены адресатами, но проигнорированы.Уточняется также, что после террористической атаки от 19 июля на гражданские морские танкеры в акватории Морского терминала КТК при перевалке нефти грузоотправителей из Казахстана и США погрузка сырья была возобновлена вечером 19 июля.Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судовНефтяной танкер Nordic Zenith атакован в Черном мореВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танкер, черное море, атаки всу, каспийский трубопроводный консорциум