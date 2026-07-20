Рейтинг@Mail.ru
В Черном море беспилотники атаковали еще один танкер - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260720/v-chernom-more-bespilotniki-atakovali-esche-odin-tanker-1157791869.html
В Черном море беспилотники атаковали еще один танкер
В Черном море беспилотники атаковали еще один танкер - РИА Новости Крым, 20.07.2026
В Черном море беспилотники атаковали еще один танкер
Еще один танкер атакован вражеским БПЛА на нефтетерминале "Каспийского трубопроводного консорциума" в Черном море, информирует в понедельник пресс-служба КТК. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T11:25
2026-07-20T11:25
танкер
черное море
атаки всу
каспийский трубопроводный консорциум
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139719061_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_b47bd7606586884a5d9d2316ae6900e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Еще один танкер атакован вражеским БПЛА на нефтетерминале "Каспийского трубопроводного консорциума" в Черном море, информирует в понедельник пресс-служба КТК.Накануне на нефтетерминале в Черном море атаке дронов подверглись два танкера. На борту танкеров под флагами Либерии (ASIA) и Маршалловых островов (NISSOS IOS) находились международные экипажи, пострадавших нет, разлива нефти не допущено. Однако погрузка нефти была остановлена. Атаку резко осудил Казахстан. В МИД страны заявили, что рассматривает такие удары как недопустимое посягательство на экономические интересы республики.В результате попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках танкера. Пожар в течение нескольких часов был ликвидирован.Подчеркивается, что новая атака совершена, несмотря на резкое осуждение МИД и Минэнерго Казахстана ударов от 19 июля. В Консорциуме не сомневаются, что эти заявления были получены адресатами, но проигнорированы.Уточняется также, что после террористической атаки от 19 июля на гражданские морские танкеры в акватории Морского терминала КТК при перевалке нефти грузоотправителей из Казахстана и США погрузка сырья была возобновлена вечером 19 июля.Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судовНефтяной танкер Nordic Zenith атакован в Черном мореВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139719061_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_3ae2414f8bf47bc575e13df195d126af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
танкер, черное море, атаки всу, каспийский трубопроводный консорциум
В Черном море беспилотники атаковали еще один танкер

В Черном море беспилотники атаковали еще один танкер на топливном терминале КТК

11:25 20.07.2026
 
© РИА Новости . Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТанкер в Черном море
Танкер в Черном море - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости . Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Еще один танкер атакован вражеским БПЛА на нефтетерминале "Каспийского трубопроводного консорциума" в Черном море, информирует в понедельник пресс-служба КТК.
Накануне на нефтетерминале в Черном море атаке дронов подверглись два танкера. На борту танкеров под флагами Либерии (ASIA) и Маршалловых островов (NISSOS IOS) находились международные экипажи, пострадавших нет, разлива нефти не допущено. Однако погрузка нефти была остановлена. Атаку резко осудил Казахстан. В МИД страны заявили, что рассматривает такие удары как недопустимое посягательство на экономические интересы республики.
"20 июля вновь был атакован гражданский морской танкер на морском терминале КТК. Террористическая атака беспилотным летательным аппаратом была произведена на танкер NELSA находившийся на погрузке у ВПУ-1", – сказано в сообщении.
В результате попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках танкера. Пожар в течение нескольких часов был ликвидирован.

"Интернациональный экипаж эвакуирован на буксирах КТК в составе 22 человек, за исключением капитана и старшего помощника капитана. Танкер сохранил плавучесть. Погрузка нефти остановлена, разлива нефти и ее воспламенения не допущено", – информирует пресс-служба.

Подчеркивается, что новая атака совершена, несмотря на резкое осуждение МИД и Минэнерго Казахстана ударов от 19 июля. В Консорциуме не сомневаются, что эти заявления были получены адресатами, но проигнорированы.
"Страна-агрессор при подготовке атаки на находящийся под погрузкой танкер понимала, что создает огромные экологические и техногенные риски, а также подвергает угрозе жизни членов экипажа из разных стран. Ожидаем, что страны-участницы КТК осудят указанные атаки и… выработают практические меры по остановке террористических нападений на инфраструктуру экспорта углеводородного сырья, добытого международными консорциумами на территории Республики Казахстан", – сказано в заявлении компании.
Уточняется также, что после террористической атаки от 19 июля на гражданские морские танкеры в акватории Морского терминала КТК при перевалке нефти грузоотправителей из Казахстана и США погрузка сырья была возобновлена вечером 19 июля.
Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судов
Нефтяной танкер Nordic Zenith атакован в Черном море
ВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске
 
ТанкерЧерное мореАтаки ВСУКаспийский трубопроводный консорциум
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:01В ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасатель
13:48Севастопольцам субсидируют покупку баллонного газа
13:43Когда Крым и Севастополь получат субсидии на покупку топлива
13:33Новости СВО: потери Киева растут на всех фронтах
13:22Для Северо-Крымского канала закупят генераторы на 100 млн рублей
13:10Восемь авиабомб и 917 дронов ВСУ сбиты при попытке атаковать регионы России
13:01Что будет с ключевой ставкой на ближайшем заседании ЦБ – прогноз
12:52Россиян отказались допустить к юношеским играм глухих в ФРГ
12:43Балицкий доложил Путину о ситуации на Запорожской АЭС
12:36В Алуште ввели график подачи воды
12:24В Черном море уничтожены безэкипажные катера
12:18Трасса "Новороссия" взята под контроль российскими военными – Балицкий
12:05Крымский мост после открытия движения: сколько ждать в очереди на досмотр
11:41ВСУ ударили по школе в Запорожской области
11:31Крымский мост открыт
11:25В Черном море беспилотники атаковали еще один танкер
11:20Крымские каникулы Железного Феликса
11:08Крымчанина будут судить за развращение четырех школьников
10:55Крымский мост закрыт
10:49Экс-глава Центрального НИИ Минобороны получил 13 лет колонии за взятки
Лента новостейМолния