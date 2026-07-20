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В Алуште ввели график подачи воды
В Алуште ввели график подачи воды - РИА Новости Крым, 20.07.2026
В Алуште ввели график подачи воды
С понедельника, 20 июля, в Алуште будет действовать график подачи воды. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T12:36
2026-07-20T12:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. С понедельника, 20 июля, в Алуште будет действовать график подачи воды. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма"."С 20 июля в связи со сложившейся ситуацией гарантированное водоснабжение будет осуществляться по утвержденному графику", – говорится в сообщении."Ограничение продлится до особого распоряжения... При выполнении аварийно-ремонтных работ возможно ограничение подачи воды и отклонение от графика", – добавили на предприятии.Ранее сообщалось, что с 29 июня в связи с сезонным дефицитом воды в двух населенных пунктах городского округа Алушта был введен график подачи водоснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште ограничат движение от трассы в сторону ИзобильногоОсенью канализационный коллектор в Алуште начнут готовить к запускуКак в Крыму строят объекты по госпрограмме
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В Алуште ввели график подачи воды
График подачи воды будет действовать в Алуште с 20 июля