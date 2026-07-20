https://crimea.ria.ru/20260720/udar-po-passazhirskomu-avtobusu-v-shebekino--chislo-ranenykh-uvelichilos-1157811472.html

Удар по пассажирскому автобусу в Шебекино – число раненых увеличилось

Удар по пассажирскому автобусу в Шебекино – число раненых увеличилось - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Удар по пассажирскому автобусу в Шебекино – число раненых увеличилось

До 25 увеличилось число пострадавших после удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав России. РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T16:43

2026-07-20T16:43

2026-07-20T16:43

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

автобус

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. До 25 увеличилось число пострадавших после удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.Во вторник врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что пять человек погибли и 23 ранены при ударе беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино.Также 20 июля пять сотрудников железной дороги получили ранения из-за атаки ВСУ в районе железнодорожной станции в городе Льгов Курской области.18 июля один мирный житель погиб и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара вражеского БПЛА по автобусу в Белгородской области.12 июля ВСУ ударили по автобусу, который следовал из Стаханова в Москву, ранены два человека.В ночь на 11 июля в Запорожской области атакованы автобусы для перевозки гражданского населения. 8 июля на автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В автобусе были 11 человек: девять пассажиров и два водителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасательВ Домодедово после атаки ВСУ горит индустриальный парк "Южные врата"Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человек

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шебекино (город в белгородской области), белгородская область, автобус, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу