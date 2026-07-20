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Удар по пассажирскому автобусу в Шебекино – число раненых увеличилось - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Удар по пассажирскому автобусу в Шебекино – число раненых увеличилось
Удар по пассажирскому автобусу в Шебекино – число раненых увеличилось - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Удар по пассажирскому автобусу в Шебекино – число раненых увеличилось
До 25 увеличилось число пострадавших после удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав России. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T16:43
2026-07-20T16:43
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
автобус
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. До 25 увеличилось число пострадавших после удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.Во вторник врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что пять человек погибли и 23 ранены при ударе беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино.Также 20 июля пять сотрудников железной дороги получили ранения из-за атаки ВСУ в районе железнодорожной станции в городе Льгов Курской области.18 июля один мирный житель погиб и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара вражеского БПЛА по автобусу в Белгородской области.12 июля ВСУ ударили по автобусу, который следовал из Стаханова в Москву, ранены два человека.В ночь на 11 июля в Запорожской области атакованы автобусы для перевозки гражданского населения. 8 июля на автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В автобусе были 11 человек: девять пассажиров и два водителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасательВ Домодедово после атаки ВСУ горит индустриальный парк "Южные врата"Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человек
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РИА Новости Крым
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шебекино (город в белгородской области), белгородская область, автобус, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Удар по пассажирскому автобусу в Шебекино – число раненых увеличилось

При ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино ранены 25 человек

16:43 20.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. До 25 увеличилось число пострадавших после удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.
Во вторник врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что пять человек погибли и 23 ранены при ударе беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино.
"По оперативным данным, госпитализированы 25 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов на пассажирский автобус в Белгородской области, среди них один несовершеннолетний. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные – в состоянии средней тяжести", – сказал Кузнецов.
Также 20 июля пять сотрудников железной дороги получили ранения из-за атаки ВСУ в районе железнодорожной станции в городе Льгов Курской области.
18 июля один мирный житель погиб и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара вражеского БПЛА по автобусу в Белгородской области.
12 июля ВСУ ударили по автобусу, который следовал из Стаханова в Москву, ранены два человека.
В ночь на 11 июля в Запорожской области атакованы автобусы для перевозки гражданского населения. 8 июля на автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В автобусе были 11 человек: девять пассажиров и два водителя.
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Шебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьАвтобусНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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