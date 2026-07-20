https://crimea.ria.ru/20260720/turistka-zabludilas-na-bolshoy-sevastopolskoy-trope-1157817172.html

Туристка заблудилась на Большой севастопольской тропе

Туристка заблудилась на Большой севастопольской тропе - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Туристка заблудилась на Большой севастопольской тропе

На Большой севастопольской тропе заблудилась женщина. На помощь путешественнице пришли сотрудники Спасательной службы Севастополя, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T19:34

2026-07-20T19:34

2026-07-20T19:34

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большая севастопольская тропа

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СИМФЕРОПОЛЬ,20 июл - РИА Новости Крым. На Большой севастопольской тропе заблудилась женщина. На помощь путешественнице пришли сотрудники Спасательной службы Севастополя, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В течение часа сотрудники поисково-спасательного подразделения "Юг" обнаружили девушку, сопроводили ее к служебному автомобилю и доставили в город. Медицинская помощь ей не потребовалась. Женщине напомнили основные правила безопасности при посещении горно-лесной местности.Ранее двое взрослых туристов с ребенком заблудились в горах под Судаком. Из труднодоступного места туристов эвакуировали спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:900 "боевых" выездов совершили сотрудники "КРЫМ-СПАС" с начала годаВ Крыму трое туристок застряли в горахВ Крыму спасатели три километра несли на носилках раненную в горах туристку

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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