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Трасса "Новороссия" взята под контроль российскими военными – Балицкий
Трасса "Новороссия" взята под контроль российскими военными – Балицкий - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Трасса "Новороссия" взята под контроль российскими военными – Балицкий
Трасса Р-280 "Новороссия", ведущая в Крым через новые регионы РФ, находится под полным контролем российских военных. Об этом заявил губернатор Запорожской... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T12:18
2026-07-20T12:18
2026-07-20T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Трасса Р-280 "Новороссия", ведущая в Крым через новые регионы РФ, находится под полным контролем российских военных. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.Балицкий отметил, что средства, применяемые российскими военными против дронов ВСУ, все время совершенствуются, поэтому эффективность украинских БПЛА значительно упала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, запорожская область, евгений балицкий, новые регионы россии, транспорт, трасса р-280 "новороссия", новости, новости крыма
Трасса "Новороссия" взята под контроль российскими военными – Балицкий
Трасса "Новороссия" взята под контроль российскими военными – Балицкий доложил Путину
12:18 20.07.2026 (обновлено: 12:38 20.07.2026)