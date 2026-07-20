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Трасса "Новороссия" взята под контроль российскими военными – Балицкий - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Трасса "Новороссия" взята под контроль российскими военными – Балицкий
Трасса "Новороссия" взята под контроль российскими военными – Балицкий - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Трасса "Новороссия" взята под контроль российскими военными – Балицкий
Трасса Р-280 "Новороссия", ведущая в Крым через новые регионы РФ, находится под полным контролем российских военных. Об этом заявил губернатор Запорожской... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T12:18
2026-07-20T12:38
крым
запорожская область
евгений балицкий
новые регионы россии
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Трасса Р-280 "Новороссия", ведущая в Крым через новые регионы РФ, находится под полным контролем российских военных. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.Балицкий отметил, что средства, применяемые российскими военными против дронов ВСУ, все время совершенствуются, поэтому эффективность украинских БПЛА значительно упала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, запорожская область, евгений балицкий, новые регионы россии, транспорт, трасса р-280 "новороссия", новости, новости крыма
Трасса "Новороссия" взята под контроль российскими военными – Балицкий

Трасса "Новороссия" взята под контроль российскими военными – Балицкий доложил Путину

12:18 20.07.2026 (обновлено: 12:38 20.07.2026)
 
© АвтодорТрасса Новороссия
Трасса Новороссия
© Автодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Трасса Р-280 "Новороссия", ведущая в Крым через новые регионы РФ, находится под полным контролем российских военных. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.
"Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем, и могу сказать, к чести военных, в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов", – сказал руководитель региона.
Балицкий отметил, что средства, применяемые российскими военными против дронов ВСУ, все время совершенствуются, поэтому эффективность украинских БПЛА значительно упала.
"По Вашему указанию дорога была взята под особый контроль, и на сегодняшний день все задачи, которые перед нами стоят, впрочем, как и задачи СВО, будут выполнены", – доложил президенту губернатор Запорожской области.
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