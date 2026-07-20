Трасса "Новороссия" под контролем ВС РФ и удары ВСУ по мирным: главное за день
Трасса "Новороссия" под контролем военных РФ и смертельные теракты ВСУ – главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Трасса Р-280 "Новороссия" под контролем Вооруженных Сил России и колоссальные потери Киева на всех фронтах. Террористические удары ВСУ по мирной инфраструктуре российских регионов и гражданскому транспорту. Отставка Кира Стармера и назначение Энди Бернема новым премьером Великобритании. Топливные субсидии для Крыма и Севастополя. Прогноз по ключевой ставке.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи Армии России
Трасса Р-280 "Новороссия", ведущая в Крым через новые регионы РФ, находится под полным контролем российских военных, заявил в понедельник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.
Как сообщили в Минобороны, военнослужащие Черноморского флота за сутки ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ , российские средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб и 917 беспилотников ВСУ самолетного типа. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 410 боевиков за сутки, также разбиты вражеская техника и вооружения.
Смертельный терроризм ВСУ
ВСУ в понедельник продолжали атаковать мирные регионы РФ. В направлении Москвы за ночь летели более 400 беспилотников. Десять человека ранены, повреждены несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры в Московской области, в Домодедово после атаки ВСУ загорелся индустриальный парк "Южные врата". При ударе врага по Брянской области погиб спасатель МЧС и ранены еще 13 человек. Еще одна мирная жительница ранена в Ейске Краснодарского края. Пять человек погибли и 25 ранены при ударе беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино. Также в Белгородской области при оказании помощи мирным жителям дроном был атакован автомобиль бойцов самообороны – ранены семь человек. Еще 10 человек пострадали и один погиб в Белгороде при ударе ВСУ по автомойке.
Вчера, 14:50ВСУ атаковали железную дорогу в Курской области
Новый премьер в Британии
Кир Стармер объявил в понедельник о завершении своей работы на посту премьера Великобритании. Король Карл III принял его отставку, в должность премьера вступил Энди Бернем, получив от Карла III мандат на формирование правительства. По словам нового британского премьера, поддержка киевского режима Великобританией остается "непоколебимой". Также он заявил, что в качестве первых международных звонков позвонит президенту США Дональду Трампу и главе киевского режима Владимиру Зеленскому.
Топливные субсидии Крыму и Севастополю
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 20 июля поручил правительству разработать предложение по субсидированию покупки населением сжиженного газа в баллонах, который существенно вырос в цене. По словам Развожаева, мера нужна, поскольку стоимость заправки одного баллона выросла с 1,5 до 7 тысяч рублей.
Ситуацию с топливом в регионе он в очередной раз назвал сложной. А также сообщил, что решение о выделении из федерального бюджета субсидий Крыму и Севастополю на закупку топлива ожидается на этой неделе.
Ключевая ставка
Банк России на ближайшем заседании 24 июля может снизить ключевую ставку на 0,25% либо оставит ее без изменений. Такой прогноз сделал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". По словам Аксакова, сложившаяся ситуация на топливном рынке привела к росту темпов инфляции. Кроме того, большой дефицит федерального бюджета также влияет на инфляционные процессы, добавил он.