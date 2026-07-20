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Тело 11-летнего мальчика и его раненого отца эвакуировали с Эльбруса

Тело 11-летнего мальчика и его раненого отца эвакуировали с Эльбруса - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Тело 11-летнего мальчика и его раненого отца эвакуировали с Эльбруса

Тело 11-летнего мальчика и его травмированного отца эвакуировали с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T08:49

2026-07-20T08:49

2026-07-20T08:49

эльбрус

происшествия

горы

кабардино-балкария

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ,20 июл - РИА Новости Крым. Тело 11-летнего мальчика и его травмированного отца эвакуировали с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в региональном МЧС.В воскресенье стало известно, что два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус, один из них погиб. Люди сорвались с высоты более 4 километров. Погибшим после падения с высоты оказался 11-летний ребенок. Он совершал восхождение на вершину вместе со своим 40-летним отцом, который получил множественные травмы, сообщили позже в СУСК России по Кабардино-Балкарской Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

эльбрус

горы

кабардино-балкария

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльбрус, происшествия, горы, кабардино-балкария, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)