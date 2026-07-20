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Тело 11-летнего мальчика и его раненого отца эвакуировали с Эльбруса
Тело 11-летнего мальчика и его раненого отца эвакуировали с Эльбруса - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Тело 11-летнего мальчика и его раненого отца эвакуировали с Эльбруса
Тело 11-летнего мальчика и его травмированного отца эвакуировали с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T08:49
2026-07-20T08:49
2026-07-20T08:49
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СИМФЕРОПОЛЬ,20 июл - РИА Новости Крым. Тело 11-летнего мальчика и его травмированного отца эвакуировали с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в региональном МЧС.В воскресенье стало известно, что два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус, один из них погиб. Люди сорвались с высоты более 4 километров. Погибшим после падения с высоты оказался 11-летний ребенок. Он совершал восхождение на вершину вместе со своим 40-летним отцом, который получил множественные травмы, сообщили позже в СУСК России по Кабардино-Балкарской Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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эльбрус, происшествия, горы, кабардино-балкария, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Тело 11-летнего мальчика и его раненого отца эвакуировали с Эльбруса
С Эльбруса эвакуировали тело 11-летнего мальчика и его пострадавшего отца