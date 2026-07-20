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Сжиженный баллонный газ в Крыму бесплатно: кто может получить и как
Сжиженный баллонный газ в Крыму бесплатно: кто может получить и как - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Сжиженный баллонный газ в Крыму бесплатно: кто может получить и как
Больше всего заявок на получение сжиженного баллонного газа поступает из северного Крыма, где много негазифицированных сел. Эти потребители наряду со льготными... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T20:05
2026-07-20T20:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Больше всего заявок на получение сжиженного баллонного газа поступает из северного Крыма, где много негазифицированных сел. Эти потребители наряду со льготными категориями граждан обеспечиваются в первую очередь, однако многое зависит от жизненных обстоятельств людей, и помочь стараются всем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор предприятия "Крымгазсети" Дмитрий Надточаев.Ранее в правительстве Крыма разработали порядок бесплатного обеспечения крымчан сжиженным баллонным газом на период действия ЧС.Условия и возможностиНадточаев уточнил, что право получить баллон с газом имеют крымчане, проживающие в негазифицированных населенных пунктах республики, а также в негазифицированных домах в тех городах и селах, где природный газ есть.Он отметил, что для внесения в соответствующие списки "никаких супердокументов не требуется" – достаточно подтверждения постоянного проживания в негазифицированном доме.Помогают всемПотребители сжиженного газа, которые по каким-либо причинам не имели заключенных договоров с "Крымгазсети", могут их заключить прямо сейчас, сказал Надточаев."Допустим, не смогли оформить договор, потому что у вас право собственности на домовладение не оформлено, или если вы покупали газ у коммерческой структуры, то имеете возможность обратиться в управление газового хозяйства для заключения договора", – пояснил он.Более того, понимая сложность ситуации, представители предприятия сами готовы выезжать к потребителям сниженного газа в удаленные населенные пункты, добавил Надточаев.Кто в приоритетеПриоритетность предоставления баллонов с газом, по словам Надточаева, определяет местная администрация, учитывая не только принадлежность потребителей к льготной категории граждан, но и их жизненные обстоятельства, и ситуацию в конкретном регионе республики."В первую очередь мы обеспечиваем инвалидов, многодетные семьи, семьи участников СВО. Потом в приоритете одиноко проживающие пенсионеры и пожилые люди. И уже после по мере возможности обеспечиваем всех... Но даже если человек не льготник, но у него сложная жизненная ситуация, то администрация тоже включает таких в первый приоритет, и мы их обеспечиваем", – пояснил Надточаев.Разумеется, больше всего заявок поступает сейчас из тех районов, где уровень газификации самый низкий, сказал он.И прежде всего ресурсоснабжающая организация старается закрыть потребности граждан именно в тех районах, которые на сегодняшний день находятся в самом сложном положении, добавил он.Нормы и планыПо словам Надточаева, емкость баллона – 50 литров, а заполнить его допускается не более чем 85%, сжиженный газ всегда учитывается в килограммах, и в баллон его помещается 21 килограмм.Норма, определенная на одно домовладение, – один баллон на два месяца. В среднем семье из 3 – 5 человек баллона на такой временной промежуток хватает в режиме нормального потребления, не жесткой экономии, отметил Надточаев.Он также уточнил, что, когда будет закрыта вся потребность по приоритетным направлениями, "Крымгазсети" рассмотрит возможность делать исключения, например, для многодетных семей, дав им право заправлять баллон хотя бы раз на полтора месяца.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству разработать предложение по субсидированию покупки населением сжиженного газа в баллонах, который в разы вырос в цене на фоне топливного кризиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧС Севастопольцам субсидируют покупку баллонного газаДля Северо-Крымского канала закупят генераторы на 100 млн рублей
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крым, новости крыма, крымгазсети, газ, газоснабжение, режим чс
Сжиженный баллонный газ в Крыму бесплатно: кто может получить и как
Крымгазсети: больше всего заявок на получение баллонного газа поступает из северного Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Больше всего заявок на получение сжиженного баллонного газа поступает из северного Крыма, где много негазифицированных сел. Эти потребители наряду со льготными категориями граждан обеспечиваются в первую очередь, однако многое зависит от жизненных обстоятельств людей, и помочь стараются всем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор предприятия "Крымгазсети" Дмитрий Надточаев.
Надточаев уточнил, что право получить баллон с газом имеют крымчане, проживающие в негазифицированных населенных пунктах республики, а также в негазифицированных домах в тех городах и селах, где природный газ есть.
"Еще одна категория – это граждане, постоянно проживающие в садовых товариществах. Если у них нет никакого другого жилья, то есть жилье в садовом товариществе является единственным и это СТ не газифицировано, то человек тоже может обратиться в администрацию для включения в списки на безоплатное обеспечение сжиженным газом", – добавил Надточаев.
Он отметил, что для внесения в соответствующие списки "никаких супердокументов не требуется" – достаточно подтверждения постоянного проживания в негазифицированном доме.
"То есть это может быть либо прописка в домовладении, либо документы, подтверждающие право собственности на него, либо договор аренды. Не нужен проект газификации, проект на газобаллонную установку – мы убрали все эти документы на период ЧС. Процедура максимально проста ", – уточнил директор предприятия.
Потребители сжиженного газа, которые по каким-либо причинам не имели заключенных договоров с "Крымгазсети", могут их заключить прямо сейчас, сказал Надточаев.
"Допустим, не смогли оформить договор, потому что у вас право собственности на домовладение не оформлено, или если вы покупали газ у коммерческой структуры, то имеете возможность обратиться в управление газового хозяйства для заключения договора", – пояснил он.
Более того, понимая сложность ситуации, представители предприятия сами готовы выезжать к потребителям сниженного газа в удаленные населенные пункты, добавил Надточаев.
"Понимаем, что жители удаленных сел точно не смогут приехать: проблема и с бензином, а где-то бывает общественный транспорт не всегда по графику идет либо график не позволяет людям кататься туда – обратно. Для удаленных сел мы реализовали возможность заключать договора на месте. Более того, буквально на этой неделе на сайте нашего предприятия появится возможность заключить договор удаленно", – рассказал он.
Приоритетность предоставления баллонов с газом, по словам Надточаева, определяет местная администрация, учитывая не только принадлежность потребителей к льготной категории граждан, но и их жизненные обстоятельства, и ситуацию в конкретном регионе республики.
"В первую очередь мы обеспечиваем инвалидов, многодетные семьи, семьи участников СВО. Потом в приоритете одиноко проживающие пенсионеры и пожилые люди. И уже после по мере возможности обеспечиваем всех... Но даже если человек не льготник, но у него сложная жизненная ситуация, то администрация тоже включает таких в первый приоритет, и мы их обеспечиваем", – пояснил Надточаев.
Разумеется, больше всего заявок поступает сейчас из тех районов, где уровень газификации самый низкий, сказал он.
"Очень много обращений из северного Крыма. Это Джанкойский и Красноперекопский районы, потому что там достаточно много негазифицированных сел... Это Белогорский район, Нижнегорский, Первомайский и Раздольненский районы. С учетом ситуации, которая там на сегодняшний день и с электроснабжением, и с обеспечением другими ресурсами, конечно, оттуда больше всего заявок", – сказал Надточаев.
И прежде всего ресурсоснабжающая организация старается закрыть потребности граждан именно в тех районах, которые на сегодняшний день находятся в самом сложном положении, добавил он.
По словам Надточаева, емкость баллона – 50 литров, а заполнить его допускается не более чем 85%, сжиженный газ всегда учитывается в килограммах, и в баллон его помещается 21 килограмм.
Норма, определенная на одно домовладение, – один баллон на два месяца. В среднем семье из 3 – 5 человек баллона на такой временной промежуток хватает в режиме нормального потребления, не жесткой экономии, отметил Надточаев.
Он также уточнил, что, когда будет закрыта вся потребность по приоритетным направлениями, "Крымгазсети" рассмотрит возможность делать исключения, например, для многодетных семей, дав им право заправлять баллон хотя бы раз на полтора месяца.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил
правительству разработать предложение по субсидированию покупки населением сжиженного газа в баллонах, который в разы вырос в цене на фоне топливного кризиса.
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