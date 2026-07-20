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Стармер покидает пост премьера Британии

Стармер покидает пост премьера Британии - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Стармер покидает пост премьера Британии

Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту премьера Великобритании, следует из трансляции его речи, которую вели британские СМИ. РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T14:12

2026-07-20T14:12

2026-07-20T14:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту премьера Великобритании, следует из трансляции его речи, которую вели британские СМИ.В конце июня британский премьер Кир Стармер объявил об отставке с поста главы кабинета министров и лидера Лейбористской партии на фоне кризиса, связанного с уходом главы минобороны Великобритании Джона Хили из-за споров о бюджете, а также на фоне скандалов вокруг кабмина.На днях Стармер подвел итоги своей работы на посту премьер-министра Великобритании. В ходе последней сессии вопросов к премьеру он выразил полную поддержку кандидату Энди Бернэму и выступил в защиту мер, принятых правительством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это рюшечки": эксперт назвал главную цель смены премьера в БританииДиалог России с Европой по Украине: посол РФ в Британии назвал условиеПреемник Стармера: в Британии определились с лидером партии лейбористов

великобритания

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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