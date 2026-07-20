https://crimea.ria.ru/20260720/starmer-pokidaet-post-premera-britanii-1157801228.html
Стармер покидает пост премьера Британии
Стармер покидает пост премьера Британии - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Стармер покидает пост премьера Британии
Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту премьера Великобритании, следует из трансляции его речи, которую вели британские СМИ. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T14:12
2026-07-20T14:12
2026-07-20T14:12
кир стармер
великобритания
в мире
политика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/03/1144620382_0:0:3314:1865_1920x0_80_0_0_937deab975054b81e8033e480094e7cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту премьера Великобритании, следует из трансляции его речи, которую вели британские СМИ.В конце июня британский премьер Кир Стармер объявил об отставке с поста главы кабинета министров и лидера Лейбористской партии на фоне кризиса, связанного с уходом главы минобороны Великобритании Джона Хили из-за споров о бюджете, а также на фоне скандалов вокруг кабмина.На днях Стармер подвел итоги своей работы на посту премьер-министра Великобритании. В ходе последней сессии вопросов к премьеру он выразил полную поддержку кандидату Энди Бернэму и выступил в защиту мер, принятых правительством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это рюшечки": эксперт назвал главную цель смены премьера в БританииДиалог России с Европой по Украине: посол РФ в Британии назвал условиеПреемник Стармера: в Британии определились с лидером партии лейбористов
великобритания
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/03/1144620382_583:0:3314:2048_1920x0_80_0_0_dd5f424fb9a695f794f3f13508279564.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кир стармер, великобритания, в мире, политика, новости
Стармер покидает пост премьера Британии
Стармер объявил о завершении своей работы на посту премьера
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту премьера Великобритании, следует из трансляции его речи, которую вели британские СМИ.
"Я скоро посещу его Величество, чтобы попросить у него об отставке и завершить свое пребывание на посту премьер-министра. Моя работа завершилась", – цитирует Стармера РИА Новости.
В конце июня британский премьер Кир Стармер объявил об отставке с поста главы кабинета министров и лидера Лейбористской партии на фоне кризиса, связанного с уходом главы минобороны Великобритании Джона Хили из-за споров о бюджете, а также на фоне скандалов вокруг кабмина.
На днях Стармер подвел итоги своей работы на посту премьер-министра Великобритании. В ходе последней сессии вопросов к премьеру он выразил полную поддержку кандидату Энди Бернэму и выступил в защиту мер, принятых правительством.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: