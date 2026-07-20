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Стармер покидает пост премьера Британии - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Стармер покидает пост премьера Британии
Стармер покидает пост премьера Британии - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Стармер покидает пост премьера Британии
Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту премьера Великобритании, следует из трансляции его речи, которую вели британские СМИ. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T14:12
2026-07-20T14:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту премьера Великобритании, следует из трансляции его речи, которую вели британские СМИ.В конце июня британский премьер Кир Стармер объявил об отставке с поста главы кабинета министров и лидера Лейбористской партии на фоне кризиса, связанного с уходом главы минобороны Великобритании Джона Хили из-за споров о бюджете, а также на фоне скандалов вокруг кабмина.На днях Стармер подвел итоги своей работы на посту премьер-министра Великобритании. В ходе последней сессии вопросов к премьеру он выразил полную поддержку кандидату Энди Бернэму и выступил в защиту мер, принятых правительством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это рюшечки": эксперт назвал главную цель смены премьера в БританииДиалог России с Европой по Украине: посол РФ в Британии назвал условиеПреемник Стармера: в Британии определились с лидером партии лейбористов
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кир стармер, великобритания, в мире, политика, новости
Стармер покидает пост премьера Британии

Стармер объявил о завершении своей работы на посту премьера

14:12 20.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту премьера Великобритании, следует из трансляции его речи, которую вели британские СМИ.
"Я скоро посещу его Величество, чтобы попросить у него об отставке и завершить свое пребывание на посту премьер-министра. Моя работа завершилась", – цитирует Стармера РИА Новости.
В конце июня британский премьер Кир Стармер объявил об отставке с поста главы кабинета министров и лидера Лейбористской партии на фоне кризиса, связанного с уходом главы минобороны Великобритании Джона Хили из-за споров о бюджете, а также на фоне скандалов вокруг кабмина.
На днях Стармер подвел итоги своей работы на посту премьер-министра Великобритании. В ходе последней сессии вопросов к премьеру он выразил полную поддержку кандидату Энди Бернэму и выступил в защиту мер, принятых правительством.
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