https://crimea.ria.ru/20260720/srochno-pokinut-gorod---v-kerchi-razveyali-novyy-feyk-1157817668.html

"Срочно покинуть город" - в Керчи развеяли новый фейк

"Срочно покинуть город" - в Керчи развеяли новый фейк - РИА Новости Крым, 20.07.2026

"Срочно покинуть город" - в Керчи развеяли новый фейк

Пытаясь посеять панику среди жителей Крыма, враг распространяет фейковые видеоролики якобы от лица главы администрации Керчи. Об этом предупредил сам глава... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T20:24

2026-07-20T20:24

2026-07-20T20:24

фейк

новости крыма

крым

керчь

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0a/1149355062_277:0:1280:564_1920x0_80_0_0_a83a49619cab91432dcd0261dd71797e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ,20 июл - РИА Новости Крым. Пытаясь посеять панику среди жителей Крыма, враг распространяет фейковые видеоролики якобы от лица главы администрации Керчи. Об этом предупредил сам глава города Иван Кошель в своем канале в МАКС.Он показал дипфейк, в котором якобы от его лица говорится о поступлении приказа "свернуть работу администрации и покинуть город".Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что враг распространяет новые фейки о том, что жителям якобы необходимо срочно покинуть Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина плодит фейки о высадке десанта на побережье КрымаПроверки документов перед переписью населения в Крыму – новый фейкМассовый вброс: враг подделывает с помощью ИИ видео крымских чиновников

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фейк, новости крыма, крым, керчь