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"Срочно покинуть город" - в Керчи развеяли новый фейк
"Срочно покинуть город" - в Керчи развеяли новый фейк - РИА Новости Крым, 20.07.2026
"Срочно покинуть город" - в Керчи развеяли новый фейк
Пытаясь посеять панику среди жителей Крыма, враг распространяет фейковые видеоролики якобы от лица главы администрации Керчи. Об этом предупредил сам глава... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T20:24
2026-07-20T20:24
2026-07-20T20:24
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СИМФЕРОПОЛЬ,20 июл - РИА Новости Крым. Пытаясь посеять панику среди жителей Крыма, враг распространяет фейковые видеоролики якобы от лица главы администрации Керчи. Об этом предупредил сам глава города Иван Кошель в своем канале в МАКС.Он показал дипфейк, в котором якобы от его лица говорится о поступлении приказа "свернуть работу администрации и покинуть город".Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что враг распространяет новые фейки о том, что жителям якобы необходимо срочно покинуть Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина плодит фейки о высадке десанта на побережье КрымаПроверки документов перед переписью населения в Крыму – новый фейкМассовый вброс: враг подделывает с помощью ИИ видео крымских чиновников
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фейк, новости крыма, крым, керчь
"Срочно покинуть город" - в Керчи развеяли новый фейк
Враг распространяет фейковое видео с мэром Керчи и якобы призывом покинуть город