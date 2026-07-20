https://crimea.ria.ru/20260720/sladkiy-poluostrov-kakie-torty-i-lakomstva-pridumali-v-krymu-i-dlya-kryma-1147881823.html

Сладкий полуостров: какие торты и лакомства придумали в Крыму и для Крыма

Сладкий полуостров: какие торты и лакомства придумали в Крыму и для Крыма - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Сладкий полуостров: какие торты и лакомства придумали в Крыму и для Крыма

Всемирный день торта – праздник неформальный и очень молодой: впервые его отметили 20 июля 2011 года. В числе первых стран, отметивших этот день, была и Россия. РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T15:55

2026-07-20T15:55

2026-07-20T15:55

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Всемирный день торта – праздник неформальный и очень молодой: впервые его отметили 20 июля 2011 года. В числе первых стран, отметивших этот день, была и Россия.В российском Крыму изготавливали и изготавливают уникальные сладости, связанные с полуостровом.История крымского десертаТрадиционная крымская сладость, которую своей считают разные народы, населяющие полуостров, - это песочное рассыпчатое печенье хурабие, или, как его принято называть, курабье. Специалисты считают, что его рецепт попал в Крым через арабские страны и Турцию еще в средневековье. Печенье изначально было ритуальным: его пекли после завершения поста на праздник Ураза-байрам. Традиционная форма – цветок с капелькой джема в сердцевинке.С появлением железной дороги в конце 19 века здесь, в крае столь пригодном для выращивания фруктов, была основана конфетная фабрика знаменитого "Товарищества Абрикосова и сыновей". Изюминкой предприятия стал упор в производстве на изделия из местных фруктов. По сути, это было импортозамещение: крымские глазированные фрукты, варенье, мармелад и пастила должны были вытеснить ввозимые из-за рубежа. В последние годы производство десертов из крымских фруктов постепенно возрождается: большой фабрики, подобной абрикосовской, в Крыму уже нет, а вот маленькие предприятия активно наращивают темпы изготовления крымских лакомств из местных фруктов.Российские десерты с крымскими названиямиВ кондитерском производстве увековечен и самый лучший в мире детский лагерь на Южном берегу Черного моря под Медведь-горой – "Артек". Одноименные вафли "родились" в 1958 году на московской фабрике "Рот Фронт", которой было правительством поручено сделать упор на производство различных вафель. Это был своеобразный подарок фабрики к XXI съезду Коммунистической партии. В начинку "Артека" кондитеры добавили какао-порошок, что позволило сделать рецепт оригинальным. Одними из первых дегустаторов вафель стали дети-артековцы.В списке марок шоколада, выпускавшегося в СССР, есть и шоколад "Крымский" - это обычный шоколад со средним содержанием какао-масла, но с добавлением изюма.А вот в Петербурге со времен СССР и до сих пор местная кондитерская фабрика выпускает пирожное с названием "Крымское". Это песочная корзиночка, наполненная черносливом и украшенная кремом на основе вареной сгущенки, темной глазурью и желе. Кстати, в Крыму аналогичный десерт с подобным названием не встречается.Торты, созданные в КрымуСамый известный торт из Крыма назвался "Таврический". Его рецептуру разработали ялтинские кондитеры городского хлебокомбината еще в середине ХХ века. Белый бисквит, пропитанный сиропом, слой воздушной меренги, и все это прослоено масляным кремом с добавлением вареного сгущенного молока. Сверху этот торт чаще всего был украшен рисунком из крема в виде виноградной грозди. Очень калорийно, но очень вкусно!Сейчас варианты этого торта изготавливают в многочисленных кондитерских как в Крыму, так и за его пределами.На заре 2000-х годов кондитеры Севастополя придумали торт, который стал одной из новых сладких визитных карточек полуострова, это один из самых популярных тортов как среди гостей Крыма, так и самих крымчан - "Ай-Петри". Автор рецепта – московский кондитер Мария Маковецкая."Ай-Петри" из разнообразия тортов, которые производят в Крыму, выделяется своей гороподобной формой, нежным сметанным кремом с кислинкой, большим количеством дробленых грецких орехов. Через несколько лет после создания классического "Ай-Петри" появился летний аналог торта с добавлением клубники и смородины.Сладким сувениром из Севастополя может стать торт "Севастопольский вальс". Его тоже придумала Мария Маковецкая:Еще в 1956 году работники киевской кондитерской фабрики им. Карла Маркса Константин Петренко и Надежда Черногор придумали оригинальный торт "Киевский". Он состоял из воздушно-ореховых коржей, первоначально – кешью, но потом эти заграничные орехи заменили на фундук. На круглой коробке "Киевского" был нарисован один из символов этого города – листья каштановых деревьев.В Крыму есть похожий, но все же другой торт - "Крымский каштан".Еще один крымский торт под названием "Артек" был недавно создан к столетию знаменитого одноименного лагеря. Он – подарок детскому центру от шеф-кондитера Эстер Авдалимовой. Он состоял из двухцветного ванильно-шоколадного бисквита, пропитанного сиропом. Слои бисквита в нем переслоены вареным сгущенным молоком, а сверху покрыты белой и темной глазурью. Этот рецепт теперь будет использоваться на всех юбилейных мероприятиях в детском центре.Какие торты любят в КрымуКондитер-технолог говорит, что каждый регион страны обладает своими кондитерскими пристрастиями. То, что хорошо удовлетворяет сладкие вкусы жителей одного региона, не находит понимания у другого:Сейчас множество крымских десертов можно попробовать в сотнях кафе и кондитерских, торты и пирожные пекут на заказ, свободно продают в магазинах. Раньше же, вспоминают старожилы, такого разнообразия не было, но в каждом городе существовала своя самая-самая кондитерская, мечта любого ребенка. В Симферополе, например, это было кафе "Огонек", где изготавливали фирменный одноименный торт – по вкусу тот же "Наполеон" с заварным кремом, но украшенный декорацией из мармелада в виде костра в лесу.В Ялте на набережной дети тянули родителей в кафе "Пчелка": там кусочки "Таврического" и разных других тортов можно было съесть за шатким столиком, запивая диковинным молочным коктейлем.Севастопольцы вспоминают кафе-мороженое "Снежинка" на Большой Морской (действует с 1950 года и до сих пор) и его ассортимент подливок к мороженому в креманках, в том числе и розовое варенье, а феодосийцы – кафе "Лакомка", где теперь расположился музей Грина. Керчанам же ностальгировать повода нет: в кафе "Морозко" на улице Ленина были лучшие молочные коктейли во всем городе. И кафе, и его название, и даже коктейльные машины сохранились и работают до сих пор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, авторы, кулинария, ссср, россия, традиции