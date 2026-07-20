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Севастопольцам субсидируют покупку баллонного газа
Севастопольцам субсидируют покупку баллонного газа - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Севастопольцам субсидируют покупку баллонного газа
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству разработать предложение по субсидированию покупки... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T13:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству разработать предложение по субсидированию покупки населением сжиженного газа в баллонах, который существенно вырос в цене.По словам Развожаева, если раньше стоимость заправки одного баллона была в районе 1500 рублей, то сейчас цена повысилась до 7000 рублей.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно.Сжиженный баллонный газ бесплатно поставляется тем абонентам, которые имеют заключенные договоры с "Крымгазсети" или коммерческими структурами на поставку сжиженного газа и проживают в негазифицированных природным газом домах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как бесплатно заправить баллон газом в СудакеВласти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧСЗаправка газовых баллонов: как решили вопрос в Белогорском районе Крыма
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севастополь, новости севастополя, газ, газоснабжение, михаил развожаев
Севастопольцам субсидируют покупку баллонного газа
Развожаев поручил принять меры по субсидированию покупки баллонного газа севастопольцами
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству разработать предложение по субсидированию покупки населением сжиженного газа в баллонах, который существенно вырос в цене.
"Цена значительно выросла… Прошу подготовить предложения по субсидированию (приобретения) газа, посмотреть по категориям", – сказал руководитель региона на аппаратном совещании в понедельник.
По словам Развожаева, если раньше стоимость заправки одного баллона была в районе 1500 рублей, то сейчас цена повысилась до 7000 рублей.
"Конечно, надо какие-то меры оперативно подготовить, разработать и предложить, обеспечить людям систему субсидирования", – подчеркнул губернатор.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил
, что на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно.
Сжиженный баллонный газ бесплатно поставляется тем абонентам, которые имеют заключенные договоры с "Крымгазсети" или коммерческими структурами на поставку сжиженного газа и проживают в негазифицированных природным газом домах.
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