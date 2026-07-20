https://crimea.ria.ru/20260720/sevastopoltsam-subsidiruyut-pokupku-ballonnogo-gaza-1157801392.html

Севастопольцам субсидируют покупку баллонного газа

Севастопольцам субсидируют покупку баллонного газа - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Севастопольцам субсидируют покупку баллонного газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству разработать предложение по субсидированию покупки... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T13:48

2026-07-20T13:48

2026-07-20T13:48

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газоснабжение

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству разработать предложение по субсидированию покупки населением сжиженного газа в баллонах, который существенно вырос в цене.По словам Развожаева, если раньше стоимость заправки одного баллона была в районе 1500 рублей, то сейчас цена повысилась до 7000 рублей.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно.Сжиженный баллонный газ бесплатно поставляется тем абонентам, которые имеют заключенные договоры с "Крымгазсети" или коммерческими структурами на поставку сжиженного газа и проживают в негазифицированных природным газом домах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как бесплатно заправить баллон газом в СудакеВласти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧСЗаправка газовых баллонов: как решили вопрос в Белогорском районе Крыма

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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