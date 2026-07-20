https://crimea.ria.ru/20260720/sem-chelovek-postradali-pri-atake-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1157813873.html

Семь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Семь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Семь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Семь человек получили ранения в Белгородской области при очередной атаке ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T17:43

2026-07-20T17:43

2026-07-20T17:43

белгородская область

обстрелы белгородской области

новости сво

происшествия

атаки всу

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119072813_0:62:1620:973_1920x0_80_0_0_a4c93f9ae7d968de3a13120229633997.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Семь человек получили ранения в Белгородской области при очередной атаке ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб региона.В районе села Бочковка Белгородского округа при оказании помощи мирным жителям дрон атаковал автомобиль бойцов самообороны. Трое из них получили акубаротравмы.Также за медицинской помощью обратилась женщина, которая пострадала от удара дрона по социальному объекту в поселке Октябрьский Белгородского округа. У нее диагностировали акубаротравму.Кроме того, число пострадавших при атаке беспилотника на коммерческий объект в селе Беломестное Белгородского округа увеличилось до двух человек.В городе Белгороде при детонации беспилотника повреждены кровля и остекление квартиры многоквартирного дома. В городскую больницу самостоятельно обратилась женщина с акубаротравмой, полученной при атаке БПЛА на коммерческий объект утром.В Грайворонском округе дрон ударил по территории предприятия. Мужчину со множественными осколочными ранениями отправили в городскую больницу Белгорода.Вместе с тем были атакованы населенные пункты Октябрьский, Политотдельский, Красный Октябрь, Новая Деревня, Стрелецкое, Бессоновка, Санково, Дунайка, Смородино и Шебекино. Повреждения получили некоторые коммерческие и социальные объекты, автомобили и частные дома.В городе Валуйки в результате детонации беспилотника повреждены коммерческий объект и три легковых автомобиля. В селе Шелаево от удара FPV-дрона разбиты окна хозпостройки.Во вторник врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил об ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино - погибло пять человек и 25 человек получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали железную дорогу в Курской областиВ ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасательДрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человек

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, новости сво, происшествия, атаки всу, новости