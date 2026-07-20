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Семь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 20.07.2026
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Семь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
Семь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Семь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
Семь человек получили ранения в Белгородской области при очередной атаке ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T17:43
2026-07-20T17:43
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Семь человек получили ранения в Белгородской области при очередной атаке ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб региона.В районе села Бочковка Белгородского округа при оказании помощи мирным жителям дрон атаковал автомобиль бойцов самообороны. Трое из них получили акубаротравмы.Также за медицинской помощью обратилась женщина, которая пострадала от удара дрона по социальному объекту в поселке Октябрьский Белгородского округа. У нее диагностировали акубаротравму.Кроме того, число пострадавших при атаке беспилотника на коммерческий объект в селе Беломестное Белгородского округа увеличилось до двух человек.В городе Белгороде при детонации беспилотника повреждены кровля и остекление квартиры многоквартирного дома. В городскую больницу самостоятельно обратилась женщина с акубаротравмой, полученной при атаке БПЛА на коммерческий объект утром.В Грайворонском округе дрон ударил по территории предприятия. Мужчину со множественными осколочными ранениями отправили в городскую больницу Белгорода.Вместе с тем были атакованы населенные пункты Октябрьский, Политотдельский, Красный Октябрь, Новая Деревня, Стрелецкое, Бессоновка, Санково, Дунайка, Смородино и Шебекино. Повреждения получили некоторые коммерческие и социальные объекты, автомобили и частные дома.В городе Валуйки в результате детонации беспилотника повреждены коммерческий объект и три легковых автомобиля. В селе Шелаево от удара FPV-дрона разбиты окна хозпостройки.Во вторник врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил об ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино - погибло пять человек и 25 человек получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали железную дорогу в Курской областиВ ЛНР украинский дрон атаковал машину МЧС: погиб спасательДрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человек
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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белгородская область, обстрелы белгородской области, новости сво, происшествия, атаки всу, новости
Семь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область – семь человек получили ранения

17:43 20.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Семь человек получили ранения в Белгородской области при очередной атаке ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В районе села Бочковка Белгородского округа при оказании помощи мирным жителям дрон атаковал автомобиль бойцов самообороны. Трое из них получили акубаротравмы.
Также за медицинской помощью обратилась женщина, которая пострадала от удара дрона по социальному объекту в поселке Октябрьский Белгородского округа. У нее диагностировали акубаротравму.
Кроме того, число пострадавших при атаке беспилотника на коммерческий объект в селе Беломестное Белгородского округа увеличилось до двух человек.
В городе Белгороде при детонации беспилотника повреждены кровля и остекление квартиры многоквартирного дома. В городскую больницу самостоятельно обратилась женщина с акубаротравмой, полученной при атаке БПЛА на коммерческий объект утром.
В Грайворонском округе дрон ударил по территории предприятия. Мужчину со множественными осколочными ранениями отправили в городскую больницу Белгорода.
Вместе с тем были атакованы населенные пункты Октябрьский, Политотдельский, Красный Октябрь, Новая Деревня, Стрелецкое, Бессоновка, Санково, Дунайка, Смородино и Шебекино. Повреждения получили некоторые коммерческие и социальные объекты, автомобили и частные дома.
В городе Валуйки в результате детонации беспилотника повреждены коммерческий объект и три легковых автомобиля. В селе Шелаево от удара FPV-дрона разбиты окна хозпостройки.
Во вторник врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил об ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекино - погибло пять человек и 25 человек получили ранения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиНовости СВОПроисшествияАтаки ВСУНовости
 
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