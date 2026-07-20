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Российские военные ударили по двум судам с военным грузом в Одессе
Российские военные ударили по двум судам с военным грузом в Одессе - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Российские военные ударили по двум судам с военным грузом в Одессе
ВС РФ в течение дня нанесли удары по портам "Одесса" и "Черноморск". Поражены сухогрузы, резервуары с ГСМ, объекты портовой инфраструктуры и два морских судна... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T18:22
2026-07-20T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ,20 июл - РИА Новости Крым. ВС РФ в течение дня нанесли удары по портам "Одесса" и "Черноморск". Поражены сухогрузы, резервуары с ГСМ, объекты портовой инфраструктуры и два морских судна типа "балкер". Об этом сообщили в Минобороны РФ.В порту "Одесса" ударными БПЛА поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.В порту "Черноморск" Одесской области уничтожены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения.Кроме того, на переходе морем (31, 38 и 50 км южнее Затоки) прицельными ударами поражены два морских судна типа "балкер" и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Черноморск".Накануне Минобороны РФ сообщило о поражении ракетами и барражирующими боеприпасами цеха сборки БПЛА в порту "Одесса", склада с западным военным имуществом в порту "Южный" и двух судов с военным грузом на рейде порта "Одесса".Также 19 июля российская армия нанесла удары по украинскому газоперерабатывающему заводу в Харьковской области и логистическому центру на Черниговщине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:381 беспилотник ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами РоссииУдары по Украине сегодня: ВС РФ поразили газовый завод и логистический центрПод Одессой уничтожены резервуары с топливом для ВСУ
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одесса, новости сво, украина, удары по украине, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Российские военные ударили по двум судам с военным грузом в Одессе
Российские военные ударили по двум судам с военным грузом и резервуарам с ГСМ в Одессе
18:22 20.07.2026 (обновлено: 18:26 20.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ,20 июл - РИА Новости Крым. ВС РФ в течение дня нанесли удары по портам "Одесса" и "Черноморск". Поражены сухогрузы, резервуары с ГСМ, объекты портовой инфраструктуры и два морских судна типа "балкер". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
В порту "Одесса" ударными БПЛА поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.
В порту "Черноморск" Одесской области уничтожены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения.
Кроме того, на переходе морем (31, 38 и 50 км южнее Затоки) прицельными ударами поражены два морских судна типа "балкер" и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Черноморск".
Накануне Минобороны РФ сообщило о поражении
ракетами и барражирующими боеприпасами цеха сборки БПЛА в порту "Одесса", склада с западным военным имуществом в порту "Южный" и двух судов с военным грузом на рейде порта "Одесса".
Также 19 июля российская армия нанесла удары
по украинскому газоперерабатывающему заводу в Харьковской области и логистическому центру на Черниговщине.
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