https://crimea.ria.ru/20260720/rossiyskie-voennye-udarili-po-dvum-sudam-s-voennym-gruzom-v-odesse-1157815200.html

Российские военные ударили по двум судам с военным грузом в Одессе

Российские военные ударили по двум судам с военным грузом в Одессе - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Российские военные ударили по двум судам с военным грузом в Одессе

ВС РФ в течение дня нанесли удары по портам "Одесса" и "Черноморск". Поражены сухогрузы, резервуары с ГСМ, объекты портовой инфраструктуры и два морских судна... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T18:22

2026-07-20T18:22

2026-07-20T18:26

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СИМФЕРОПОЛЬ,20 июл - РИА Новости Крым. ВС РФ в течение дня нанесли удары по портам "Одесса" и "Черноморск". Поражены сухогрузы, резервуары с ГСМ, объекты портовой инфраструктуры и два морских судна типа "балкер". Об этом сообщили в Минобороны РФ.В порту "Одесса" ударными БПЛА поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.В порту "Черноморск" Одесской области уничтожены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения.Кроме того, на переходе морем (31, 38 и 50 км южнее Затоки) прицельными ударами поражены два морских судна типа "балкер" и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Черноморск".Накануне Минобороны РФ сообщило о поражении ракетами и барражирующими боеприпасами цеха сборки БПЛА в порту "Одесса", склада с западным военным имуществом в порту "Южный" и двух судов с военным грузом на рейде порта "Одесса".Также 19 июля российская армия нанесла удары по украинскому газоперерабатывающему заводу в Харьковской области и логистическому центру на Черниговщине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:381 беспилотник ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами РоссииУдары по Украине сегодня: ВС РФ поразили газовый завод и логистический центрПод Одессой уничтожены резервуары с топливом для ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесса, новости сво, украина, удары по украине, вооруженные силы россии, министерство обороны рф