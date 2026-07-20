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Российская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении
Российская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Российская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении
Российские беспилотники "Молния-2", способные нести боеприпасы большой мощности, эффективно поражают пункты временной дислокации и скопления личного состава ВСУ РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T21:07
2026-07-20T21:07
2026-07-20T21:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Российские беспилотники "Молния-2", способные нести боеприпасы большой мощности, эффективно поражают пункты временной дислокации и скопления личного состава ВСУ на Ореховском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Беспилотники "Молния-2", которые работают на Ореховском направлении, демонстрирует высокую эффективность. Аппараты самолетного типа могут нести боеприпасы большой мощности, что позволяет гарантированно уничтожать различные объекты противника, в том числе пункты временной дислокации и скопления личного состава, склады с боеприпасами и материальными средствами ВСУ. А высокая автономность и защищенные каналы связи "Молнии-2" обеспечивают успешное выполнение задач, в том числе на значительном удалении от линии боевого соприкосновения, добавили в ведомстве.Данные воздушной разведки, которые круглосуточно в режиме реального времени поступают на командные пункты, позволяют оперативно корректировать огонь артиллерии и наносить удары по обнаруженным целям.Так, в ходе боевой работы российские военные ликвидировали пункт управления украинскими дронами, уточнили в пресс-службе."Одной из ключевых задач, решаемых расчетами БПЛА, является срыв логистических маршрутов ВСУ. Нанося удары по транспортным средствам на ключевых путях снабжения и пунктам подвоза боеприпасов, российские военнослужащие существенно затрудняют переброску резервов, ротацию подразделений и снабжение передовых позиций", - обозначили в Минобороны.Ранее сообщалось, что дрон "Молния-2" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил вражескую станцию РЭБ с расчетом на Ореховском направлении в Запорожской области. Также расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили объекты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Точный удар: артиллеристы "Днепра" разнесли опорник ВСУ под ОреховомДесятки объектов в сутки: как военные жгут технику ВСУ на Запорожье"Ланцет" уничтожил артиллерию ВСУ в Херсонской области
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министерство обороны рф, новости сво, запорожская область, беспилотные войска, видео, видео
Российская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении
Беспилотники "Молния-2" нарушают логистику и уничтожают объекты ВСУ в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Российские беспилотники "Молния-2", способные нести боеприпасы большой мощности, эффективно поражают пункты временной дислокации и скопления личного состава ВСУ на Ореховском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Подразделения войск беспилотных систем (БпС) Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно ведут боевую работу на Ореховском направлении в Запорожской области. Расчеты эффективно применяют ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты самолетного типа "Молния-2" для огневого поражения противника и нарушения его материально-технического обеспечения", – говорится в сообщении.
Беспилотники "Молния-2", которые работают на Ореховском направлении, демонстрирует высокую эффективность. Аппараты самолетного типа могут нести боеприпасы большой мощности, что позволяет гарантированно уничтожать различные объекты противника, в том числе пункты временной дислокации и скопления личного состава, склады с боеприпасами и материальными средствами ВСУ. А высокая автономность и защищенные каналы связи "Молнии-2" обеспечивают успешное выполнение задач, в том числе на значительном удалении от линии боевого соприкосновения, добавили в ведомстве.
Данные воздушной разведки, которые круглосуточно в режиме реального времени поступают на командные пункты, позволяют оперативно корректировать огонь артиллерии и наносить удары по обнаруженным целям.
Так, в ходе боевой работы российские военные ликвидировали пункт управления украинскими дронами, уточнили в пресс-службе.
"Одной из ключевых задач, решаемых расчетами БПЛА, является срыв логистических маршрутов ВСУ. Нанося удары по транспортным средствам на ключевых путях снабжения и пунктам подвоза боеприпасов, российские военнослужащие существенно затрудняют переброску резервов, ротацию подразделений и снабжение передовых позиций", - обозначили в Минобороны.
Ранее сообщалось
, что дрон "Молния-2" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил вражескую станцию РЭБ с расчетом на Ореховском направлении в Запорожской области. Также расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили объекты ВСУ
на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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