Рейтинг@Mail.ru
Российская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260720/rossiyskaya-molniya-bet-vraga-na-orekhovskom-napravlenii-1157798204.html
Российская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении
Российская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Российская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении
Российские беспилотники "Молния-2", способные нести боеприпасы большой мощности, эффективно поражают пункты временной дислокации и скопления личного состава ВСУ РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T21:07
2026-07-20T21:07
министерство обороны рф
новости сво
запорожская область
беспилотные войска
видео
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/14/1157798090_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a5bc2c820dfbdcf2033de193fa84eb98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Российские беспилотники "Молния-2", способные нести боеприпасы большой мощности, эффективно поражают пункты временной дислокации и скопления личного состава ВСУ на Ореховском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Беспилотники "Молния-2", которые работают на Ореховском направлении, демонстрирует высокую эффективность. Аппараты самолетного типа могут нести боеприпасы большой мощности, что позволяет гарантированно уничтожать различные объекты противника, в том числе пункты временной дислокации и скопления личного состава, склады с боеприпасами и материальными средствами ВСУ. А высокая автономность и защищенные каналы связи "Молнии-2" обеспечивают успешное выполнение задач, в том числе на значительном удалении от линии боевого соприкосновения, добавили в ведомстве.Данные воздушной разведки, которые круглосуточно в режиме реального времени поступают на командные пункты, позволяют оперативно корректировать огонь артиллерии и наносить удары по обнаруженным целям.Так, в ходе боевой работы российские военные ликвидировали пункт управления украинскими дронами, уточнили в пресс-службе."Одной из ключевых задач, решаемых расчетами БПЛА, является срыв логистических маршрутов ВСУ. Нанося удары по транспортным средствам на ключевых путях снабжения и пунктам подвоза боеприпасов, российские военнослужащие существенно затрудняют переброску резервов, ротацию подразделений и снабжение передовых позиций", - обозначили в Минобороны.Ранее сообщалось, что дрон "Молния-2" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил вражескую станцию РЭБ с расчетом на Ореховском направлении в Запорожской области. Также расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили объекты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Точный удар: артиллеристы "Днепра" разнесли опорник ВСУ под ОреховомДесятки объектов в сутки: как военные жгут технику ВСУ на Запорожье"Ланцет" уничтожил артиллерию ВСУ в Херсонской области
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/14/1157798090_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_83af205c9154fdf9511b0060125385a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, запорожская область, беспилотные войска, видео, видео
Российская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении

Беспилотники "Молния-2" нарушают логистику и уничтожают объекты ВСУ в Запорожской области

21:07 20.07.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Российские беспилотники "Молния-2", способные нести боеприпасы большой мощности, эффективно поражают пункты временной дислокации и скопления личного состава ВСУ на Ореховском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Подразделения войск беспилотных систем (БпС) Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно ведут боевую работу на Ореховском направлении в Запорожской области. Расчеты эффективно применяют ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты самолетного типа "Молния-2" для огневого поражения противника и нарушения его материально-технического обеспечения", – говорится в сообщении.

Беспилотники "Молния-2", которые работают на Ореховском направлении, демонстрирует высокую эффективность. Аппараты самолетного типа могут нести боеприпасы большой мощности, что позволяет гарантированно уничтожать различные объекты противника, в том числе пункты временной дислокации и скопления личного состава, склады с боеприпасами и материальными средствами ВСУ. А высокая автономность и защищенные каналы связи "Молнии-2" обеспечивают успешное выполнение задач, в том числе на значительном удалении от линии боевого соприкосновения, добавили в ведомстве.
Данные воздушной разведки, которые круглосуточно в режиме реального времени поступают на командные пункты, позволяют оперативно корректировать огонь артиллерии и наносить удары по обнаруженным целям.
Так, в ходе боевой работы российские военные ликвидировали пункт управления украинскими дронами, уточнили в пресс-службе.
"Одной из ключевых задач, решаемых расчетами БПЛА, является срыв логистических маршрутов ВСУ. Нанося удары по транспортным средствам на ключевых путях снабжения и пунктам подвоза боеприпасов, российские военнослужащие существенно затрудняют переброску резервов, ротацию подразделений и снабжение передовых позиций", - обозначили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что дрон "Молния-2" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил вражескую станцию РЭБ с расчетом на Ореховском направлении в Запорожской области. Также расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили объекты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Точный удар: артиллеристы "Днепра" разнесли опорник ВСУ под Ореховом
Десятки объектов в сутки: как военные жгут технику ВСУ на Запорожье
"Ланцет" уничтожил артиллерию ВСУ в Херсонской области
 
Министерство обороны РФНовости СВОЗапорожская областьБеспилотные войскаВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:45Бизнесу запретили продавать недвижимость сразу после выкупа у государства
22:30Перевозчиков без электронной накладной штрафовать пока не будут
22:18В Севастополе бесплатно обучат детей плаванию
22:06Крымский мост вечером 20 июля: оперативная обстановка
21:52На Землю обрушится новая магнитная буря – когда ждать удар
21:41В Севастополе стартует выдача QR-кодов на баллонный газ
21:31Вынесли из гаража 13 канистр: в Крыму задержали похитителей бензина
21:16161 украинский дрон ликвидировали над Крымом и другими регионами России
21:07Российская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении
20:55Развожаев поручил обеспечить работу поликлиник при отключениях света
20:45ВСУ ударили по автомойке в Белгороде – 10 человек ранены и один погиб
20:30Киев расширяет принудительную эвакуацию из Херсона – Сальдо
20:24"Срочно покинуть город" - в Керчи развеяли новый фейк
20:15Как возникли шахматы – инфографика
20:05Сжиженный баллонный газ в Крыму бесплатно: кто может получить и как
19:55Особый статус и снижение нагрузки – новые меры поддержки учителей
19:45Власти Севастополя рассказали о ситуации с продуктами в городе
19:34Туристка заблудилась на Большой севастопольской тропе
19:22Число раненных при ударе по автобусу в Шебекино выросло - что известно о состоянии
19:06В трех районах Крыма объявили высокую пожарную опасность
Лента новостейМолния