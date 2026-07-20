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Россиян отказались допустить к юношеским играм глухих в ФРГ

Россиян отказались допустить к юношеским играм глухих в ФРГ - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Россиян отказались допустить к юношеским играм глухих в ФРГ

Германская ассоциация спорта глухих (DGSV) заявила, что не допустит российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T12:52

2026-07-20T12:52

2026-07-20T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Германская ассоциация спорта глухих (DGSV) заявила, что не допустит российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих. Об этом сообщили в посольстве России в ФРГ.Там подчеркнули, что DGSV, сообщая о своем решении в Европейскую организацию спорта глухих, в качестве обоснования сослалась на то, что народ Германии якобы не согласится с участием России в соревнованиях."Представляется странным, что национальная спортивная ассоциация присвоила себе право выступать от имени народа Германии, да еще со столь нелепыми утверждениями. Позиция германских организаторов противоречит основополагающим принципам Олимпийской хартии, предусматривающим равенство участников спортивных соревнований и недопустимость дискриминации по признаку гражданства или национальной принадлежности", – подчеркнули в посольстве.Отмечается, что данный шаг DGSV является прямым нарушением принятого 17 марта 2026 года решения Исполнительного совета Международного комитета спорта глухих о допуске российских юниоров в полном статусе (с флагом и гимном) к соревнованиям, проводимым под эгидой Международного комитета спорта глухих и Европейской спортивной организации глухих.В посольстве России в Германии заявили, что доступ российских юниоров к участию в Европейских юношеских играх глухих в Ганновере должен быть восстановлен.Ранее сообщалось, что Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил членство Олимпийского комитета России. В июне российским спортсменам разрешили выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта, сообщал ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За полгода крымские спортсмены завоевали 1670 медалей.Крымские парапланеристы взяли золото чемпионата РоссииДевятилетняя спортсменка из Севастополя побила рекорд по отжиманиям

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, спорт, россия, новости, политика