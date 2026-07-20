Рейтинг@Mail.ru
Развожаев поручил обеспечить работу поликлиник при отключениях света - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260720/razvozhaev-poruchil-obespechit-rabotu-poliklinik-pri-otklyucheniyakh-sveta-1157806134.html
Развожаев поручил обеспечить работу поликлиник при отключениях света
Развожаев поручил обеспечить работу поликлиник при отключениях света - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Развожаев поручил обеспечить работу поликлиник при отключениях света
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству обеспечить бесперебойную работу поликлиник и пунктов отпуска льготных лекарств при ограничениях... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T20:55
2026-07-20T20:55
михаил развожаев
новости севастополя
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150574280_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_aa0177da08fb1e54861bae54a6115aca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству обеспечить бесперебойную работу поликлиник и пунктов отпуска льготных лекарств при ограничениях электроснабжения. Об этом он заявил на аппаратном совещании в понедельник.Как отметил губернатор, в больших больницах всегда есть электроэнергия, врачи там проводят и плановые, и экстренные операции. Но поликлиники прекращают работу при отключениях света. В результате люди не могут попасть на прием к врачам, и их талоны "сгорают".Он добавил, что в ближайшее время дизельгенераторами будут обеспечены все работающие в городе детские сады.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе введут ограничения по энергетике для бизнесаСевастополь переходит на график "3 через 3" в подаче электроэнергииКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150574280_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ad0d779eaaca85cdb0237d19e97c19ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, новости севастополя, крым, здравоохранение в крыму и севастополе
Развожаев поручил обеспечить работу поликлиник при отключениях света

Развожаев поручил обеспечить бесперебойную работу поликлиник во время отключений света

20:55 20.07.2026
 
© РосздравнадзорАмбулатория в Крыму
Амбулатория в Крыму
© Росздравнадзор
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству обеспечить бесперебойную работу поликлиник и пунктов отпуска льготных лекарств при ограничениях электроснабжения. Об этом он заявил на аппаратном совещании в понедельник.
Как отметил губернатор, в больших больницах всегда есть электроэнергия, врачи там проводят и плановые, и экстренные операции. Но поликлиники прекращают работу при отключениях света. В результате люди не могут попасть на прием к врачам, и их талоны "сгорают".

"По поликлиникам и по центрам отпуска льготных лекарств: оперативно все посчитайте, сколько надо средств на обеспечение дизельгенераторами, либо… по технической возможности их тоже перезапитать на первую категорию. Поликлиники должны работать", – подчеркнул Развожаев.

Он добавил, что в ближайшее время дизельгенераторами будут обеспечены все работающие в городе детские сады.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе введут ограничения по энергетике для бизнеса
Севастополь переходит на график "3 через 3" в подаче электроэнергии
Как защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева
 
Михаил РазвожаевНовости СевастополяКрымЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:45Бизнесу запретили продавать недвижимость сразу после выкупа у государства
22:30Перевозчиков без электронной накладной штрафовать пока не будут
22:18В Севастополе бесплатно обучат детей плаванию
22:06Крымский мост вечером 20 июля: оперативная обстановка
21:52На Землю обрушится новая магнитная буря – когда ждать удар
21:41В Севастополе стартует выдача QR-кодов на баллонный газ
21:31Вынесли из гаража 13 канистр: в Крыму задержали похитителей бензина
21:16161 украинский дрон ликвидировали над Крымом и другими регионами России
21:07Российская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении
20:55Развожаев поручил обеспечить работу поликлиник при отключениях света
20:45ВСУ ударили по автомойке в Белгороде – 10 человек ранены и один погиб
20:30Киев расширяет принудительную эвакуацию из Херсона – Сальдо
20:24"Срочно покинуть город" - в Керчи развеяли новый фейк
20:15Как возникли шахматы – инфографика
20:05Сжиженный баллонный газ в Крыму бесплатно: кто может получить и как
19:55Особый статус и снижение нагрузки – новые меры поддержки учителей
19:45Власти Севастополя рассказали о ситуации с продуктами в городе
19:34Туристка заблудилась на Большой севастопольской тропе
19:22Число раненных при ударе по автобусу в Шебекино выросло - что известно о состоянии
19:06В трех районах Крыма объявили высокую пожарную опасность
Лента новостейМолния