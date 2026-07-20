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Развожаев поручил обеспечить работу поликлиник при отключениях света
Развожаев поручил обеспечить работу поликлиник при отключениях света - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Развожаев поручил обеспечить работу поликлиник при отключениях света
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству обеспечить бесперебойную работу поликлиник и пунктов отпуска льготных лекарств при ограничениях... РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T20:55
2026-07-20T20:55
2026-07-20T20:55
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству обеспечить бесперебойную работу поликлиник и пунктов отпуска льготных лекарств при ограничениях электроснабжения. Об этом он заявил на аппаратном совещании в понедельник.Как отметил губернатор, в больших больницах всегда есть электроэнергия, врачи там проводят и плановые, и экстренные операции. Но поликлиники прекращают работу при отключениях света. В результате люди не могут попасть на прием к врачам, и их талоны "сгорают".Он добавил, что в ближайшее время дизельгенераторами будут обеспечены все работающие в городе детские сады.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе введут ограничения по энергетике для бизнесаСевастополь переходит на график "3 через 3" в подаче электроэнергииКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева
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михаил развожаев, новости севастополя, крым, здравоохранение в крыму и севастополе
Развожаев поручил обеспечить работу поликлиник при отключениях света
Развожаев поручил обеспечить бесперебойную работу поликлиник во время отключений света
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству обеспечить бесперебойную работу поликлиник и пунктов отпуска льготных лекарств при ограничениях электроснабжения. Об этом он заявил на аппаратном совещании в понедельник.
Как отметил губернатор, в больших больницах всегда есть электроэнергия, врачи там проводят и плановые, и экстренные операции. Но поликлиники прекращают работу при отключениях света. В результате люди не могут попасть на прием к врачам, и их талоны "сгорают".
"По поликлиникам и по центрам отпуска льготных лекарств: оперативно все посчитайте, сколько надо средств на обеспечение дизельгенераторами, либо… по технической возможности их тоже перезапитать на первую категорию. Поликлиники должны работать", – подчеркнул Развожаев.
Он добавил, что в ближайшее время дизельгенераторами будут обеспечены все работающие в городе детские сады.
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