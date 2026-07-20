https://crimea.ria.ru/20260720/rayon-marino-v-simferopole-i-5-prigorodnykh-sel-na-den-ostanutsya-bez-vody-1157816128.html

Район Марьино в Симферополе и 5 пригородных сел на день останутся без воды

Район Марьино в Симферополе и 5 пригородных сел на день останутся без воды - РИА Новости Крым, 20.07.2026

Район Марьино в Симферополе и 5 пригородных сел на день останутся без воды

Симферопольский район Марьино и 5 пригородных сел 22 июля на сутки останутся без воды. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 20.07.2026

2026-07-20T18:53

2026-07-20T18:53

2026-07-20T18:53

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вода крыма

симферопольский район

симферополь

отключение воды в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Симферопольский район Марьино и 5 пригородных сел 22 июля на сутки останутся без воды. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".На период ограничения водоснабжения будет организован подвоз питьевой воды. Информацию о времени и адресам подвоза можно уточнить по телефону диспетчерской +7(979) 014-68-94.Жителям указанных районов рекомендуют иметь запас воды на время проведения работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым

симферопольский район

симферополь

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2026

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