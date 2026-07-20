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Район Марьино в Симферополе и 5 пригородных сел на день останутся без воды
Район Марьино в Симферополе и 5 пригородных сел на день останутся без воды - РИА Новости Крым, 20.07.2026
Район Марьино в Симферополе и 5 пригородных сел на день останутся без воды
Симферопольский район Марьино и 5 пригородных сел 22 июля на сутки останутся без воды. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 20.07.2026
2026-07-20T18:53
2026-07-20T18:53
2026-07-20T18:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Симферопольский район Марьино и 5 пригородных сел 22 июля на сутки останутся без воды. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".На период ограничения водоснабжения будет организован подвоз питьевой воды. Информацию о времени и адресам подвоза можно уточнить по телефону диспетчерской +7(979) 014-68-94.Жителям указанных районов рекомендуют иметь запас воды на время проведения работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Район Марьино в Симферополе и 5 пригородных сел на день останутся без воды
Район Марьино в Симферополе и 5 пригородных сел 22 июля на сутки останутся без воды